Over åtte timer etter at det ble slått alarm om brannen i parkeringshuset tirsdag ettermiddag, meldte politiet klokken 23.55 tirsdag at brannen var under kontroll, skriver Stavanger Aftenblad.

– Brannvesenet fikk kontroll over brannen ved midnatt. Det er fortsatt etterslukking nå. Alt slukkearbeid skjer fra utsiden ettersom det er gitt beskjed om at vi ikke skal gå inn bygget, sier vaktkommandøren ved Rogaland 110-sentral til NTB.

Anslår 200–300 tapte biler

Onsdag morgen anslår brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning at 200–300 biler er ødelagt som følge av brannen.

Deler av parkeringshuset har rast sammen, mens andre områder har fått setningsskader som følge av varmeutviklingen. Det er onsdag morgen dog ikke lenger noen umiddelbart fare for en større kollaps, slik det var en periode tirsdag.

Fredrik Refvem/Stavanger Aftenblad

– Store deler av bygget må rives. Det har brent i hele denne delen, noen steder fra første til femte etasje. Hvor store skadene er kan vi ikke vurdere før om flere dager. Det er foreløpig farlig å sende inn folk, sier han til Stavanger Aftenblad

Det er ikke sprinkleranlegg i bygget, noe som gjorde at brannen kunne utvikle seg raskt og spre seg mellom bilene.

Årsaken til brannen er ikke klarlagt, men politiets innsatsleder opplyser til Dagbladet at de har opplysninger som tilsier at den startet i en eldre dieselbil.

– Det var en far med små barn som hadde bilen som så røyk fra motoren. Plutselig sto det flammer fra den, forteller politiets innsatsleder på Sola, Frode Kleven, til avisen.

Kan være en av de største brannene i nyere tid

Haagenrud anslår at det var rundt 1000 biler parkerert i parkeringshuset da brannen brøt ut. Blant annet er bilene til flyplassens bilutleieselskaper plassert her.

Et skadeomfang der flere hundre biler er rammet vil trolig gjøre dette til en av de største brannene i Norge i nyere tid, opplyser forsikringsselskapet If til TV 2.

Carina Johansen

Så lenge bygget ikke er sikkert, kan ikke bilene hentes ut. Avinor opplyser til NRK at det er over 3.000 parkeringsplasser i parkeringshuset.

Like før midnatt opplyste politiet at brannvesenet har dimittert mange av sine mannskaper, men både politipatruljer, flere brannbiler og en ambulanse ble på stedet gjennom natten.

Trafikken i gang igjen

Flytrafikken er onsdag morgen i gang igjen etter at flyplassen var stengt tirsdag kveld , men de reisende må fortsatt regne med forsinkelser etter storbrannen.

Carina Johansen/NTB scanix

– Reisende må selv sjekke sin avgang, opplyser Avinor til Stavanger Aftenblad onsdag morgen.

– Vi har gjennomgått flyplassen og ser at vi med tanke på brann- og redningskategorier kan gjenoppta trafikken, sier operativ sjef Morten Wathne i Avinor til avisen.

Både fly og mannskap kan mangle som følge av at flyplassen ble stengt tirsdag ettermiddag.

– Dette skyldes først og fremst at de flyene som skulle tatt morgen-passasjerene gjerne kommer inn kvelden i forveien, som for eksempel KLMs rute til Amsterdam. Selskaper mangler dermed både fly og gjerne crew i dag.

Stavanger Aftenblad sendte direkte fra brannen tirsdag kveld. Under kan du se hvordan den utviklet seg.