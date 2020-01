Over åtte timer etter at det ble slått alarm om brannen i parkeringshuset tirsdag ettermiddag, meldte politiet klokken 23.55 tirsdag at brannen var under kontroll, skriver Stavanger Aftenblad.

– Brannvesenet fikk kontroll over brannen ved midnatt. Det er fortsatt etterslukking nå. Alt slukkearbeid skjer fra utsiden ettersom det er gitt beskjed om at vi ikke skal gå inn bygget, sier vaktkommandøren ved Rogaland 110-sentral til NTB.