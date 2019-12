Skjærene skøyteløperne setter ute på isen høres klart og tydelig selv om det summer fra bilveien utover mot Ytre Enebakk. Det er åtte minusgrader. Solen, som akkurat har tittet over åskammen tredje juledag, bryter gjennom det tynne skylaget i noen minutter.

Isen buldrer under skøyteeggen.

– Nå er isen blitt så tykk at den sprekker litt. Det er ingenting å være urolig for. Hadde du derimot hørt en lyd som minner om en islagt sølepytt som brister, hadde jeg vært mer bekymret, sier Annette Henanger.

Hun er ute sammen med Erik Henriksen og Inger Mollatt og går på turskøyter på Bindingsvannet. Planen er først noen runder her, før de setter seg noen kilometer i bilen og tar en økt til på Langen.

– Jeg får en rus- og lykkefølelse av å være ute i naturen. Skøyter er en fin måte å komme seg ut på, sier Henanger.

– Og så går det fort, legger Mollatt til.

Godt alternativ til langrenn

De mener turskøyter er et godt alternativ til andre turaktiviteter som eksempelvis langrenn, og nå er skøyteforholdene i ferd med å bli svært gode på Østlandet. Med turskøyter kan man gå med skisko og vanlige skibindinger på skøytene, slik at man får en slags klappskøytevariant. Henriksen anbefaler at man bruker en kombi- eller skøytestøvel for å få bedre støtte rundt anklene.

Det finnes også andre turskøyter med andre bindinger der man kan bruke alle typer tur- og/eller jaktstøvler.

Torgeir Strandberg

Torgeir Strandberg

Tenk sikkerhet på isen

Som på langrenn, bruker de også staver når de går på turskøyter. Men på isen bruker de ikke reimene. Årsaken er at dersom de faller gjennom isen, skal stavene lett kunne slippes. Formålet med stavene er hovedsakelig å sjekke tykkelsen på isen, de har derfor en spesiell spiss.

Torgeir Strandberg

Trioen anbefaler alle å tenke på sikkerheten når man går på skøyter. Istykkelsen er én ting, men skal man gå turer på turskøyter, anbefaler de også ispigger og kastelinje. De anbefaler å pakke klær i en tett pose i sekken. Det vil fungere som et flyteelement hvis man faller i vannet. – Jeg vil ikke anbefale noen å gå tur på isen uten å ha med seg det sikkerhetsutstyr vi har. Samtidig må være forsiktig og lese isen forstå at isen er mindre trygg der vannet er i bevegelse, sier Henriksen.

Torgeir Strandberg

Istykkelsen varierer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fraråder på generell basis ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm og er tydelig på det er viktig at du undersøker istykkelsen før du går ut på isen.

Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is.

Vær også oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is.

Her kan du også lese isvarselet til NVE eller se på iskartet.