Farevarsel for snøfokk og jordskred sendt ut for deler av Sør-Norge

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for fjellet i Sør-Norge. Årsaken er at det er varslet snøfokk på grunn av kraftig vind og snø fra tirsdag ettermiddag.

De har også sendt ut gult farevarsel for Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre i forbindelse med at det er ventet kraftige vindkast på 30–35 meter per sekund, og 40 meter per sekund nær Stad, tirsdag.

Samtidig har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut gult farevarsel for jordskred på Vestlandet og deler av Innlandet i forbindelse med at det er ventet opp mot 100 millimeter nedbør fra tirsdag kveld. Nedbøren er ventet å falle som regn under rundt 1.000 meter over havet.

– Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 centimeter snø. Snøen er enkelte steder mettet med vann. Sørpeskred kan løsne i relativt slake hellinger der vann samler seg opp, skriver NVE.