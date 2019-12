Nabolaget spleiser på tidenes fyrverkeri. Sander (18) har ansvaret.

På den store parkeringsplassen i Vestby sentrum i Akershus blir det et fyrverkerishow utenom det vanlige. Initiativet kommer fra 18 år gamle Sander Granøien.

Han har samlet inn 22.700 kroner over nettet, fra 88 lokale givere.

– Det er sjenerøse familier i Vestby som har gitt penger. Både venner, familie og ukjente, sier Granøien.

Alt var egentlig bestilt og planlagt. Så tikket det inn en gave på 30.000 kroner på tampen, fra det lokale firmaet Bergsprenger AS.

Alt måtte planlegges på nytt.

– Vi fikk sykt dårlig tid, bare to dager på oss, til å designe og bygge systemet, forteller Granøien.

Søndag satt han hele dagen foran dataskjermene hos fyrverkeri-firmaet Engelsrud for å sette sammen showet. De tre store batteriene som skal brukes, er blitt hasteprodusert på fabrikken i Sarpsborg. Nyttårsaften kjøres de ut og rigges i Vestby.

Alt ned til minste detalj, som retning for utskytning av det enkelte eksplosiv, er tenkt på. Nå krysser Granøien fingrene for lett bris i nordvestlig retning på selve kvelden, så røyken blåser bort fra tilskuerne.

I fjor kom rundt 500 personer for å se på. I år regner han med flere.

Bare de største byene fyrer opp selv

Fyrverkeriet i Vestby er ikke unikt. Over hele landet har privatpersoner de siste ukene tatt tilsvandre initiativ, blant annet gjennom innsamlingsnettstedet Spleis, hvor det finnes et 30-tall innsamlinger.

For eksempel i Ås, nabokommunen til Vestby, er det samlet inn 66.000 kroner fra 353 givere. Der blir fellesfyrverkeriet kl. 18.

– Hele prosjektet har vært en eneste stor opptur. Nå krysser jeg fingrene for at været står oss bi og at det blir god sikt nyttårsaften, har initiativtager Bjørn Dahl, som til daglig arbeider som pyrotekniker, uttalt til Ås Avis.

Flere steder finnes det etablerte lokale alternativ av samme type. En rekke steder i Oslo-området – blant annet Vollen og Holmenskjæret i Asker, og på Skui i Bærum – arrangerer lokale velforeninger fellesfyrverkeri på ettermiddag og tidlig kveld, slik at også de minste barna kan få det med seg. Det samme er tilfellet i Drøbak sentrum.

Fakta: Åpner for fyrverkeriforbud Det er 11 år siden forbudet mot såkalte pinneraketter ble innført. Det ga en reduksjon i antall fyrverkerirelaterte skader, som også var formålet. Forrige nyttårsaften resulterte i 16 øyenskader totalt, ifølge tall fra overlege Nils Bull ved Haukeland universitetssykehus. Han har i mange år vært en forkjemper for et forbud. Det samme er Veterinærforeningen. Ansvaret for fyrverkeri-reglene ligger hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere i år tok de initiativet til en gjennomgang av reglene, og de åpnet også for et mulig totalforbud mot privat oppskyting, altså oppskyting uten sertifisering.

Få kommuner tilbyr derimot fyrverkeri i kommunal regi, selv om det finnes unntak. I Oslo blir det, som vanlig, offentlig fyrverkeri ved Rådhusplassen og ved Furuset idrettspark ved midnatt. I tillegg er det i år kommunalt fyrverkeri i Moss – i anledning byens 300-årsjubileum.

Ellers er det typisk bare de største byene – som Bergen, Trondheim og Drammen – som har kommunalt fyrverkeri i sentrum. Et viktig unntak er Stavanger, med kommunalt fyrverkeri hele syv ulike steder i kommunen.

Brukte konfirmasjonspengene på pyro-elektronikk

For Sander Granøien er ikke fyrverkeri-interessen noe som plutselig er dukket opp.

– Noen kjøper moped eller datamaskin for konfirmasjonspengene. Jeg kjøpte et profesjonelt fyrverkerisystem da jeg var 15 år og ble konfirmert, sier han.

Boksene og fjernkontrollen han viser frem på parkeringsplassen dagen før dagen, er av samme type som dem som skal benyttes i den profesjonelle oppskytingen.

Jan Tomas Espedal

Enkelt forklart brukes elektronikk og radiosignaler for å gjøre det trygt. Da kan man holde forslag avstand, og man unngår åpen flamme.

Granøien har gått kurs for å bli sertifisert som pyrotekniker. Faktisk er showet på nyttårsaften det tiende og siste hvor han må ha bistand fra en sertifisert tekniker. Når det er unnagjort, kan han selv stå som ansvarlig og gjennomføre show.

Slik blir været på nyttårsaften

Blir det mulig å se fyrverkeriet i år? Ja, ifølge meteorologene. I alle fall i østlige deler av landet. Aller best blir det nok rundt Oslofjorden, med plussgrader og uten nedbør.

– På Østlandet blir det for det meste oppholdsvær, noe lettskyet, men det ser ikke ut til å bli noe lavt skylag, så vi kan nok si at det blir et greit fyrverkerivær, sier statsmeteorolog Rannveig Eikill ved Meteorologisk institutt til NTB.

I de nordligste fylkene er det meldt overskyet og nedbør. Det samme er tilfellet sørover langs kysten, men hvor snøen er skiftet ut med regn.