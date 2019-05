Pelsdyrsaken i Rogaland skal granskes

I en rapport om en minkfarm med 9.600 dyr i Sandnes meldte Mattilsynet om underernærte dyr og anbefalte fôrbytte eller avvikling av driften. Men NRK avslørte at rapporten fra juni i fjor var full av faktafeil, og det innrømmet også tilsynet.

Mattilsynet beklager på det sterkeste det som har skjedd og har sendt en ny tilsynsrapport til minkbonden.

– De siste dagene har tilliten til Mattilsynet blitt trukket i tvil av stortingsrepresentanter, næringsorganisasjoner og mediene. Dette er en situasjon vi som tilsynsmyndighet ikke kan leve med, og derfor vil vi nå bestille en ekstern gransking, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Direktøravgang

Kaupang tok over inntil videre etter at tidligere direktør Harald Gjein fratrådte på bakgrunn av pelsdyrsaken sist fredag.

– Dette er en alvorlig situasjon for Mattilsynet, og vi tar den på det største alvor. Vi kjenner ikke til lignende saker som den i Rogaland, men mistilliten som har fremkommet, gjør at vi ser det nødvendig med en ekstern gransking på utvalgte tilsynsområder, sier Kaupang.

Mattilsynet har allerede startet egne undersøkelser om tilsynet hos pelsdyrbonden. I tillegg settes det straks ned en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernsnemnder. Retningslinjene for gjennomføring av tilsyn skal også gjennomgås.

– Befolkningen skal ha tillit til at vi gjør jobben vår på en ordentlig måte, og jeg vet at inspektørene våre står på hver eneste dag for å oppfylle oppdraget vårt på en så god måte som mulig, sier Kaupang.

Politieterforskning

I tillegg til Gjeins avgang har Mattilsynets regiondirektør i region sør og vest, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, trukket seg midlertidig tilbake fra sine lederroller mens pågående interne undersøkelser fortsetter.

Torsdag forrige uke ble det kjent at statsadvokaten i Rogaland har avgjort at Mattilsynet skal etterforskes i saken. Bonden anmeldte Mattilsynet, men anmeldelsen ble opprinnelig henlagt. Ifølge Stavanger Aftenblad er ansvaret for saken flyttet til Haugesund.

Bakgrunnen for det er at en av de involverte inspektørene tidligere har vært ansatt i politiet i Sør-Rogaland.

Stoppet Frp-forslag

Saken har utløst debatt om Mattilsynets rolle, kompetanse og troverdighet. Frps fylkesordførerkandidat i Rogaland, Margrete Dysjaland, har blant annet tatt til orde for at bønder bør kunne nekte Mattilsynets representanter adgang til gården sin og be om nye dersom de opplever at inspektørene ikke har den faglige kompetansen de bør ha.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) satt imidlertid raskt stopper for forslaget.

– Jeg mener det er helt uaktuelt at vi skal si nei til at Mattilsynet skal kunne komme på inspeksjon for å se om alle dyr har det bra, sa hun til VG.

– Må forklare seg

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, har krevd at Bollestad selv så raskt som mulig forklarer seg i Stortinget om saken. Et av hans krav har vært nettopp at hun skulle bestille en ekstern granskning, noe tilsynet nå altså selv har gjort.

Foreløpig er det dog uklart om granskningen vil gå inn på hvorvidt saken i Sandnes var et engangstilfelle eller ei, slik Pollestad har krevd.

Saken er særlig pikant ettersom regjeringen nylig la fram et forslag til hvordan pelsdyrnæringen skal legges ned, selv om Venstre er det eneste av de fire regjeringspartiene som ønsker dette.