Tidligere B-gjengprofil pågrepet og siktet for drapsforsøk

Mannen i 30-årene, som er straffedømt en rekke ganger, er siktet for å ha medvirket til drapsforsøket på en sentral skikkelse fra gjengmiljøet Furuset Bad Boys i 2012.

– Han er siktet for medvirkning til forsøk på drap, sier politiadvokat Nina Bakken i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Mannen ble pågrepet mandag ettermiddag. Bakgrunnen for pågripelsen er utleveringen av den antatte lederen av det kriminelle gjengmiljøet Young Bloods fra Marokko til Norge, kombinert med nye bevis, opplyser politiadvokaten.

Den angivelige Young Bloods-lederen som ble utlevert til Norge i helgen, er siktet for medvirkning til det samme drapsforsøket.

Den tidligere B-gjengprofilen har allerede vært i avhør hos politiet, opplyser politiadvokaten.

Mannen i 30-årene vil senere tirsdag bli fremstilt for varetektsfengsling Oslo-politiet vil be om at mannen blir varetektsfengslet i tre uker med brev- og besøkskontroll, får Aftenposten opplyst av politiet.

Han er tidligere dømt for vold, kidnapping og oppbevaring av våpen.

– Han erkjenner ikke straffskyld i saken. Han har ikke vært siktet i saken tidligere, sier mannens forsvarer Vidar Lind Iversen til Dagbladet.

Attentatforsøket på Furuset

Det var natt til 18. mai 2012 at den da 28 år gamle gjengprofilen ble skutt i Jerikoveien på Furuset.

Bakgrunnen for attentatforsøket på Furuset skal ha vært en krangel med andre personer i et kriminelt miljø.

Offeret ble tidligere omtalt som en lederskikkelse i gjengen Furuset Bad boys. En gjeng som ofte var i konflikt med andre kriminelle miljøer.

En rekke personer ble pågrepet og siktet i saken, flere av dem blir knyttet til Young Bloods. Blant dem som ble pågrepet er den angivelige gjenglederen som i helgen ble utlevert til Norge, etter å ha sittet fengslet i Marokko siden 25. september.