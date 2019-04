KrF til kamp mot dagens pappaperm: – Bør fjerne fedrekvoten på sikt

(Fædrelandsvennen): – Vi mener at dagens tredeling går på bekostning av mors del av foreldrepermisjonen. Ordningen for overføringen av permisjon mellom foreldrene er også for rigid, sier Jorunn Gleditsch Lossius, familiepolitisk talsperson for KrF og stortingsrepresentant fra Aust-Agder til Fædrelandsvennen.

– Barn risikerer å gå barnehagen fra når de er syv måneder, eller mor må ut i jobb da. Det går imot ammeråd, og selv om noen kan ta ulønnet permisjon så skaper det et skille med dem som ikke har råd til det, sier hun.