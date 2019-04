Én person omkom i ulykke i Bergen - tre ungdommer siktet for å ha forlatt ulykkesstedet

(Bergens tidende:) Rundt klokken 22.10 søndag kveld fikk politiet melding om en ulykke ved Tertneskrysset i Åsane i Bergen.

Nødetater rykket ut til stedet, der brannvesenet fikk frigjort to fastklemte personer fra bilen. Kl. 23.30 opplyste politiet til Bergens Tidende at én av personene som satt i bilen er omkommet. To ble kjørt til Haukeland universitetssykehus.

Det ble satt i verk leting etter tre personer som skulle ha forlatt stedet, opplyser politiet, og disse tre ble funnet natt til mandag.

De tre er siktet for overtredelse av Vegtrafikkloven, skriver politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Totalt fem på sykehus

De tre er nå til behandling på sykehus, slik at totalt fem er til behandling. Det er foreløpig uklart hvilke skader de fem har fått i ulykken.

Politiet opplyser videre at de mener å vite avdødes identitet, og de skriver at nærmeste pårørende er varslet.

«Det er imidlertid ikke fastslått sikker identitet, og politiet vil derfor ikke gå ut med ytterligere informasjon om de enkelte involvertes kjønn og alder», heter det.

Uklare omstendigheter

Sølvi Vetås, fungerende sjef i Bergen nord, sier mandag morgen at det er for tidlig å si noe konkret om årsakksammenhengene. Hun opplyser at det er tatt ganske mange vitneforklaringer.

– Det er den del til legeundersøkelse på Haukeland som vi ikke har fått snakket med. Skadeomfanget deres har vi ikke fått tilbakemelding om, sier Vetås.

Politiet og ulykkesgruppen til Statens vegvesen var mandag morgen i ferd med å avslutte arbeidet på ulykkesstedet. Det et opprettet sak på forholdet. Den videre etterforskningen vil foregå ved Bergen Nord politistasjon.

Det er ikke opplyst hvilket kjønn det er på de seks involverte i ulykken. Omstendighetene omkring ulykken er ikke kjent. Det var kun en bil involvert i ulykken. Ifølge politiet dreier det seg om en personbil.

Nødetatene ble varslet om ulykken av forbipasserende.