Det ble en dramatisk formiddag for trikkeføreren og hans passasjerer da en mann gikk fysisk til angrep mot trikken og viste frem en kniv.

Ifølge en tiltale fra Oslo statsadvokatembeter skal en 59 år gammel mann ha sparket i døren, slik at glasset knuste. Han sa også at han hadde en granat. Hendelsen fant sted ved Solli plass i juni i fjor.

Da politiet ble varslet, dro mannen fra stedet. Han ble raskt innhentet av bevæpnet politi. Til tross for flere oppfordringer og advarsler fra politiet, nektet mannen å overgi seg. Han ble etter hvert skutt i beinet av en tjenestemann. En video viser hva som skjedde rett i forkant av mannen ble skutt og selve skyteepisoden.

Hans O. Torgersen

– Politiet var redd for at denne utagerende og ustabile personen skulle skade publikum, sa stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse etter hendelsen.

Tiltalt for flere forhold

Nå er 59-åringen tiltalt for blant annet trusler mot trikkeføreren, trusler mot to politifolk, for å ha båret fem kjøkkenkniver og for skadeverk. Politimennene skal ha blitt truet med en kniv, kommer det frem i tiltalen.

Ifølge tiltalen var han i psykotisk tilstand da forholdene fant sted.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg noe om bevisførselen som ligger til grunn for tiltalen før denne skal behandles i retten, sier statsadvokat Jeanette Westlund Hegna.

Hun vil i retten legge ned påstand om overføring til tvungen psykisk helsevern for den tiltalte.

– Når det gjelder opplysninger rundt hans helse og hva slags oppfølging han har fått i ettertid, ønsker jeg ikke å gå inn på det, sier Hegna.

Nekter straffskyld

Det er advokat Sol Elden som skal forsvare 59-åringen når saken starter i Oslo tingrett i midten av mai. Hun sier at hennes klient nekter straffskyld.

– Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken før den er ferdigbehandlet i retten, sier Elden.