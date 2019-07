Bil bekreftet tatt av jordskred i Jølster – mann antas omkommet

– En samlet vurdering har gjort at vi nå søker etter en antatt omkommet person, sier Wenke Hope til Aftenposten.

Mannen har nå vært savnet i et døgn. Politiet har sjekket ut flere adresser der det ville vært naturlig for mannen å oppholde seg. De mener også at det er liten grunn til å tro at manglende mobildekning er grunnen til at man ikke får kontakt med ham.

Bilen ble tatt av et skred på FV 451 i Årnes i Jølster kommune. Det er opplysninger fra pårørende som gjør at politiet mener at mannen var i bilen som ble tatt av skredet. I tillegg skal vitner ha sett at bilen kjørte inn i skredet. Skredet er et av flere som har rammet Sogn og Fjordane det siste døgnet, og situasjonen er fremdeles uoversiktelig.

Ti personer er kort tid før klokken 18 onsdag fortsatt ikke gjort rede for. At mannen i 50-årene regnes som reelt savnet, henger blant annet sammen med at de har sjekket ut adresser der det ville vært naturlig for ham å oppholde seg, forteller Hope.

Det ble gjort overflatesøk i området med helikopter og båt i går kveld uten resultat, og politiet opplyser at de derfor, på det tidspunktet, ikke kunne fastslå om noen var tatt av skredet.

Politiet opplyser at de nå har fått bekreftet at en bil er tatt, og at søket nå fortsetter med alle tilgjengelige ressurser, i første omgang fra luften. De opplyser at det fremdeles er stor rasfare i området, og at det derfor er krevende søkeforhold. – Det er ikke forsvarlig å sende ned dykkere eller småbåter tett på land så lenge rasfaren vedvarer, opplyser politiet.

Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende.

Mannskaper fra nødetatene, luftambulansen, redningshelikoptre, Sivilforsvaret, samt frivillige organisasjoner har vært involvert i arbeidet så langt.

Saken oppdateres.