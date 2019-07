Bil bekreftet tatt av jordskred i Jølster – mann savnet

Det skriver Vest politidistrikt i en pressemelding onsdag ettermiddag. Bilen ble tatt av et skred på FV 451 i Årnes i Jølster kommune, opplyser politiet. Skredet er et av flere som har rammet Sogn og Fjordane det siste døgnet, og situsjonen er fremdeles uoversiktelig.

Det ble gjort overflatesøk i området med helikopter og båt i går kveld uten resultat og politiet opplyser at de derfor på det tidspunktet ikke kunne fastslå om noen var tatt av skredet.

Politiet opplyser at de nå har fått bekreftet at en bil er tatt, og søket nå fortsetter med alle tilgjengelige ressurser, i første omgang fra luften. De opplyser at det fremdeles er stor rasfare i området, og at det derfor er krevende søkeforhold.

Politiet er i kontakt med og følger opp mannens nærmeste pårørende.

Saken oppdateres.