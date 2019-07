Politiet fikk melding om brannen klokken 15.51, skriver Adresseavisen.

– Det har blitt meldt inn fra øyenvitner at det er leiligheter i full fyr. Det skal brenne i fem leiligheter, opplyste operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til avisen.

Hun forteller at alle de tolv beboerne i de fem leilighetene er evakuert.

– En person er fraktet til Levanger sykehus etter å ha pustet inn røyk, sier Johnsen til NTB.

Personen som var på besøk hos en slektning på adressen, som tidligere var savnet, er nå gjort rede for.

Det var en periode fare for at brannen skulle spre seg til nabobygninger, men klokken 17.12 bekreftet Nord-Trøndelag 110-sentral at brannvesenet har kontroll på stedet.