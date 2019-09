Kvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal

Kvikkleire er en spesiell type leire som ved overbelastning kan kollapse. Det er ingen fasit på hvor mye vekt som trengs for å utløse nye ras, opplyser Nittedal kommune på sine hjemmesider. Ifølge fagfolk fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) kan kvikkleireskred spre seg raskt til større områder.

Beboere i opp mot 30 hus er evakuert etter at det gikk et jordras på Li i Nittedal i Akershus mandag. Siden det er fare for flere ras, er det fremdeles uklart når folk får flytte hjem. Evakueringene gjelder alle som bor innenfor en 100 meters radius fra raskanten.

Mandag vil det bli avholdt et beboermøte for dem som bor rundt det evakuerte området. Både ordføreren og fagfolk fra NGI vil være til stede.

Også bedrifter rammes av raset. Ifølge Romerikes Blad befinner det seg seks bedrifter innenfor det avstengte området, som har omtrent 30 ansatte tilsammen. Alle disse risikerer å bli permittert på ubestemt tid.

Evakueringsområdet og gjerdene er ifølge kommunen satt ut fra en faglig vurdering av hvor det er trygt å oppholde seg

– Det er risikoen for nye ras og det potensielle omfanget som er årsaken til at vi har evakuert mange innbyggere, sier ordfører i Nittedal Hilde Thorkildsen.

Raset er en 40 meter bred utglidning og er syv til åtte meter høyt. Ingen personer eller bygninger ble skadet, men raset gikk like ved et bolighus.