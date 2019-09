Tirsdag formiddag var det god stemning i Miljøpartiet De Grønnes (MDG) partilokaler i Hausmanns gate i Oslo.

– Dette er uten tvil den beste valgkampen vi noensinne har gjennomført! erklærte nasjonal talsperson Une Bastholm før hun delte ut kakestykker til partikollegene.

Til tross for at partiet ikke gjorde det like bra som enkelte meningsmåler har vist tidligere i valgkampen, kunne MDG juble over fremgang i samtlige fylker da stemmene var ferdig talt. I Oslo opplever partiet en nær dobling fra 8 til 15,2 prosent.

Ikke viktigst med ordførerkjedet

Det gir tyngde når partiet skal forhandle med byrådet i Oslo.

I dag har MDG to av syv byråder: Lan Marie Berg er byråd for miljø og samferdsel, mens Hanna Marcussen er byråd for byutvikling.

Før valget sa Berg til Aftenposten at dersom partiet ble nesten dobbelt så stort, vil de ha flere byrådsposter. Hun pekte på næring, kultur eller finans som de viktigste postene for MDG.

Nasjonal talsperson Arild Hermstad vil ikke uttale seg om hvilke krav Oslo MDG tar med seg inn i forhandlingene.

– Det er de i Oslo som forhandler om det, som må svare på det. Men jeg kan si at vi kommer til å være mest opptatt av den politikken og plattformen som skal prege byen de neste årene.

– Vil dere heller ha flere byråder enn ordførerkjedet i Oslo?

– Jeg tror vel jeg kan svare ja på det, er ikke det riktig å si? sier Hermstad og ser spørrende på sin rådgiver, Kristin Brenna.

– Jeg tror ikke vi skal spekulere i hva Oslo MDG vil eller ikke vil, Arild, svarer Brenna med et smil.

Hermstad konkluderer:

– Vi har gått til valg med Raymond som byrådsleder og har ikke sagt så mye om ordførerkjedet. Det viktigste for oss er å male Oslo enda grønnere.

Morten Uglum

Ønsker ikke byrådspost

Da Aftenposten snakket med kilder i partiet før valget ble flere aktuelle navn nevnt som mulige nye Oslo-byråder, blant annet Hermstad selv.

Tirsdag avkrefter han imidlertid at han ønsker seg en byrådspost:

– Jeg føler ikke at jeg skal være med i det byrådet etter valget. Det er såpass mange i partiet i Oslo som kan gjøre den jobben, og vi har dessuten et viktig nasjonalt prosjekt frem mot 2021. Vi skal bygge partiet i hele landet – det blir mitt hovedprosjekt, sier Hermstad.

Forventer tydelig profil i Oslo-politikken

Nasjonal talsperson Une Bastholm er tydelig på at partiet kommer til å forvente at suksessen i hovedstaden gjenspeiles i Oslo-politikken fremover.

– Vi hadde som ambisjon å beholde makt i Oslo, også får vi et forsterket mandat fra velgerne, sier Bastholm. Det synes hun er imponerende:

– Vanligvis er det jo sånn at du får slitasje etter å ha sittet i bystyret. Men det vi har gjort er å være tydelige på hva vi vil, og vi har levert det. Befolkningen i byen har sett det, og nå har vi nesten doblet oppslutningen. Det betyr også at vi forventer at det mandatet blir tydelig i en plattform vi skal regjere videre på i Oslo.

Morten Uglum

Suksess i Bergen og Vardø

Utover suksessen i Oslo trekker begge talspersonene trekker Bergen som et av valgdøgnets høydepunkter. Der fikk partiet en oppslutning på 9,8 prosent.

– Det er fantastisk at vi har klart å være minst like tydelige på hva vi vil i Bergen, som i Oslo. Det viser at velgerne setter pris på tydelighet, sier Bastholm.

Hermstad viser dessuten til Vardø kommune, der partiet fikk en oppslutning på over 23 prosent.

– Det er helt enestående. Hvis vi ser på antallet kommuner der vi har større oppslutning enn det vi hadde i Oslo i 2015, så begynner det å bli snakk om en anselig mengde kommuner og ikke minst fryktelig mange mennesker, sier Hermstad.

Grønt samarbeid med V og SV

For Arbeiderpartiet (Ap) vil valget sparke i gang den interne debatten om samarbeid med MDG frem mot stortingsvalget i 2021.

På spørsmål om hvilke absolutte krav MDG har til et eventuelt regjeringssamarbeid med Ap, svarer Hermstad at det strategiarbeidet starter nå.

– Vi har ikke diskutert hvilke absolutte krav vi skal ha til et eventuelt samarbeid med Ap, og vi kommer til å ha en grundig debatt i partiet om hva det skal være før vi konkluderer på det. Men uansett hvem vi skal samarbeide med, så kommer ikke vi til å være enkle å ha med å gjøre på vegne av miljøet, sier Hermstad.

Han sier en «spennende tanke» ville være et samarbeid om en grønn blokk med Venstre og SV. Foreløpig er kun Frp den eneste samarbeidspartneren som er utelukket.

– Den rød/blå-aksen er en utdatert måte er en utdatert måte å analysere politikk på. De fremtidige styringspartiene vil måtte ha med seg den grønne/grå-aksen, og de vil måtte velge den grønne veien.