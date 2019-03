PST: Waras samboer mistenkt eller siktet for samtlige hendelser ved justisministerens bolig

SISTE: Statsminister Erna Solberg og justisminister Tor Mikkel Wara har innkalt til pressekonferanse klokken 15.15. Aftenposten dekker pressekonferansen og oppdaterer saken fortløpende.

– Etter en helhetlig vurdering basert på foreløpige tekniske og taktiske bevis, har PST endret Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige saker, bortsett fra den hun allerede er siktet for, skriver PST i en pressemelding torsdag ettermiddag.

En sentral Høyre-kilde på Stortinget gir overfor Aftenposten uttrykk for at Wara ikke kan fortsette i regjeringen, i alle fall ikke som justisminister, etter at PST presenterte disse nye opplysningene torsdag ettermiddag.

Samboerens forsvarer: - Bra, da kan hun renvaske seg

Justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen ble torsdag 14. mars siktet for overtredelse av straffeloven § 225 bokstav b) for å ha foretatt noe som vekker mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

Bertheussen erkjenner ikke forholdet omtalt i siktelsen, og stiller seg uforstående til den.

Hennes forsvarer John Christian Elden sa for et par uker siden at Bertheussen håper blindsporet ikke reduserer prioriteten på etterforskningen.

Elden besvarte torsdag ettermiddag ikke umiddelbart Aftenpostens henvendelser, men opplyser til Filter Nyheter at PST ikke har utvidet siktelsen, men varslet avhør med rettigheter som mistenkt i alle sakene.

– Det er bra, for da kan hun renvaske seg og kreve å bli avhørt også de andre sakene, skriver Elden i en SMS til Filter Nyheter.

Wara i permisjon

Det har vært gjentatte trusler og hærverk mot parets bolig. 10. mars ble Waras bil påtent.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Tor Mikkel Wara har innkalt til pressekonferanse klokken 15.15.

Det er spørsmålet om Wara går av som justisminister eller søker forlenget, ulønnet permisjon som vil bli avklart.

Wara fikk innvilget lønnet permisjon fra jobben som justisminister da det ble klart at hans samboer Laila Anita Bertheussen var siktet for å ha diktet opp en straffbar handling.

Har gjort en rekke beslag

«Sakene som omhandler hendelsene knyttet til Tor Mikkel Wara og hans familie, etterforskes fortsatt med betydelig innsats og har høyeste prioritet i PST. Rekken av hendelser, som startet med tilgrising av bolig og mulig forsøk på å tenne på en bil 6. desember i fjor, sees i sammenheng med hverandre.

Riksadvokaten er orientert om sakens utvikling.

Mistankegrunnlaget for den opprinnelige siktelsen som gjelder brannen i familiens bil 10. mars, er ikke svekket.

Det gjennomføres omfattende etterforskningsskritt, og det er foretatt en rekke beslag som nå er gjenstand for undersøkelser og analyse. Det vil fortsatt ta tid før resultatet av alle undersøkelser og analyser foreligger. PST har god bistand fra blant annet Oslo politidistrikt og Kripos i dette arbeidet.»