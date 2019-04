(Bergens Tidende): Tre ungdommer er dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven ifølge en fersk dom fra Bergen tingrett.

De tre tenåringene, to jenter og en gutt, var alle under 18 år da mishandlingen ble utført i fjor.

Gutten er dømt til seks måneder ungdomsstraff. Jentene har fått kortere betingede dommer. Ungdommenes lave alder gjorde at samtlige fikk lavere straffer enn hva retten tok utgangspunkt i.

Kjørte over katten med moped

Retten har funnet det bevist at gutten har kjørt med moped over sekken med katten i to ganger, etter at noen hadde oppfordret ham til dette.

Det er bevist at katten som følge av handlingene blødde neseblod, var i kramper og utvilsomt hadde sterke smerter, ifølge dommen.

Retten mener at ettersom det er bevist at voldshandlingene pågikk over minst 10 minutter, så hadde alle de tre tiltalte tid og anledning til å gjøre noe for å stanse volden.

Video viser grov vold

Retten finner det bevist at det var de to jentene som fanget katten i sekken. Den dømte gutten ble så tilkalt. En annen gutt, som var under kriminell lavalder, ble også tilkalt.

En video viser deler av mishandlingen. I videoen kaster en person sekken med katten høyt opp i luften. Deretter lander sekken hardt i bakken. Etter dette ble katten kjørt over av mopeden. Retten mener at videoen ikke kan bevise hvem som utførte denne handlingen av de tre ungdommene som var til stede.

Sekken med katten ble til slutt fylt med steiner og kastet på sjøen, men det er uklart for retten hvem som gjorde dette.

Ungdommene er dømt for grove brudd på dyrevelferdsloven. Retten konkluderte med at de tre grovt uaktsomt medvirket til vold mot katten. Volden bidro til at katten ble drept på uforsvarlig vis dyrvelferdsmessig.

Mishandlet pinnsvin

Gutten er også dømt for å ha mishandlet et pinnsvin. Gutten har forklart i retten at han kjørte over pinnsvinet med et uhell med moped, og at dyret ble så hardt skadet at han måtte gjøre noe.

En video vist i retten viser at gutten hoppet på pinnsvinet.

Gutten skal så ha stukket en pinne i pinnsvinet. Retten mener det er bevis for at gutten grovt uaktsomt utøvde vold mot pinnsvinet.