I desember utvider kjøpesentrene åpningstidene, og vi lar kjøpeskammen ligge. Til tross for at flere av oss er positive til å få brukte julegaver, velger vi likevel å kjøpe nytt når vi skal legge gaver under treet.

En fersk rapport fra Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) viser at vi gir omtrent samme antall julegaver som før.

Andelen som gir «klimavennlige gaver», som opplevelser, etiske gaver og brukte gaver, er lite endret. Vi gir heller ikke flere selvlagde gaver.

Rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse fra januar 2019, hvor nordmenn er spurt om hvilken betydning og rolle pynt, gaver, klær og mat har i juleritualet, basert på forrige julefeiring.

– Flaut med brukte gaver

Black Friday-handelen øker år for år. I år økte omsetningen i nettbutikkene med 19 prosent, sammenlignet med Black Friday i fjor.

Og ønsket om å konsumere mindre gjelder i større grad i ord enn i handling, ifølge forsker Anders Gustafsson. Han er professor ved BIs institutt for markedsføring og ekspert på forbrukeradferd.

– I førjulstiden dominerer markedsføringen fra butikker, mens det er få som oppfordrer oss til å velge brukt. Å gi bort en gave som allerede er brukt av noen andre oppleves som mindre omtenksomt, sier Gustafsson.

Det er tradisjoner det er vanskelig å endre på, selv om miljøbevissthet er i tiden.

Funnene samsvarer med DNBs forbrukerbarometer, hvor flere respondenter enn tidligere svarer at de ikke kunne tenke seg en gavefri jul.

Kjøtt dominerer alle måltider

Gjennom de to siste tiårene har forskerne knapt sett endringer i hva som spises på julaften.

– I julen dominerer kjøtt alle måltider, og vegetarjulefeiring er helt marginalt, sier Annechen Bahr Bugge, forsker og medforfatter av rapporten til SIFO.

Hun forteller at tradisjon og kulturell tilhørighet er viktig for nordmenn i julen. Dermed er folk mindre mottagelige for miljøtrendene som ellers påvirker matvanene.