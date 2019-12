Tall som Norsk elbilforening har hentet inn, viser eksempler på store prisforskjeller mellom by og land for hurtiglading av elbiler. Årsaken til dette er nettleien.

Eksemplene fra elbilforeningen viser at ved en godt besøkt hurtigladestasjon i Oslo koster det 1 krone pr. kwh i nettleie ved hurtiglading. På en mindre trafikkert stasjon i østlandsområdet er prisen 2,50, og den er 4,09 i Nord-Norge. Så kommer strømkostnadene i tillegg.

– Resultatet er en distriktsfiendtlig ordning som innebærer at det blir dyrt og vanskelig for folk å bruke elbil. Dersom vi skal nå målet om at alle nye biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie, må dette endres, sier generalsekretær Christina Bru i Norsk elbilforening.

Hurtiglading er å sammenligne med å fylle bensin på en bensinbil. Mange ladestasjoner står ved bensinstasjoner og slike ladestasjoner er viktige for kjørelengden for en elbil.

Ingar Storfjell

Må betale høy nettleie også når det er få kunder

Dagens nettleie er tilpasset industri som har et jevnt høyt forbruk.

Problemet i dag er at hurtigladestasjoner i distriktene kanskje har én topp i uken, for eksempel fredag, der mange lader el-bilen. Resten av uken er det lite trafikk. Nettleien regnes for eksempel ut ifra den timen i måneden da forbruket var høyest. Dette kalles effekttariff.

Den høye leien må ladestasjonene betale også når det er få kunder. Det kan slå hardt ut i distriktene, der det er totalt sett færre mennesker som bruker hurtigladestasjonene.

Det betyr igjen at selskaper som bygger og driver hurtigladestasjoner i distriktene ikke får lønnsomhet i dette, fordi de ikke har nok kunder å dele nettleien på.

Christina Bru frykter at dette betyr at hurtigladebransjen dropper å investere i hurtigladere på steder med ujevn trafikk fordi det ikke er lønnsomt, eller at det blir urimelig dyrt å lade i distriktene fordi hurtigladeselskapene velter kostnadene i sin helhet over på distrikts-elbilistene.

Jan Tomas Espedal

NVE varsler mulig endring

I NVE skal man nå lage en ny forskrift for hvordan nettariffen skal beregnes.

Ifølge Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund vil problemene som Elbilforeningen tar opp, bli et tema i det nye forslaget sendes på høring på nyåret.

Fakta: Strømnettet i Norge Transmisjonsnettet binder sammen store produsenter og forbrukere i et landsdekkende system. Transmisjonsnettet omfatter også utenlandsforbindelsene. Regionalnettet binder ofte sammen transmisjonsnettet og distribusjonsnettet. Distribusjonsnett er de lokale kraftnettene som vanligvis sørger for distribusjon av kraft til mindre sluttbrukere. Kommuner og fylkeskommuner eier det meste av regionalnettene og lokale distribusjonsnett, men det er noe privat eierskap. Strømprisen er grovt delt inn i tre omtrent like store andeler: Kraftprisen, nettleie og avgifter. I 3. kvartal var strømprisen i gjennomsnitt til forbruker 108 øre pr. Kwh. Av dette utgjør kraftprisen 42, 7 øre, nettleien 30, 4 og avgifter 35,9. Kilde: Energifakta og SSB

– De har tatt opp med oss at dagens strukturer slår særlig negativt ut for hurtigladerne i distriktene, sier Lund.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han legger til at bransjen har argumentert godt og gjentar at dette er noe NVE vil se nærmere på når man over nyttår sender forslaget ut på høring.

NVE-direktøren sier at det rulles ut mange nye ladestasjoner i Norge. Modellen som er valgt med konkurranse mellom aktørene, mener han har fungert bra.

– Nå vil det nok alltid være forskjell i lønnsomhet mellom byer og distriktene, men dersom regelverket skaper større hindringer, så er dette noe vi vil se på i det vi legger frem over nyttår. Jeg tror ikke jeg vil gå lenger nå, sier Lund til Aftenposten.

Han vil ikke være konkret på når det kan komme en ny ordning, men det nye forslaget skal ut på høring med frist tre måneder. Det betyr at en endring trolig tidligst vil være på plass før neste sommer.