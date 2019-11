E39 i Bergen åpnes for trafikk igjen

Vegtrafikksentralen opplyser til NTB at det er en god del trafikk på stedet tidlig torsdag morgen. Begge felt åpnes klokken 6.30.

Det har blitt jobbet på spreng i natt for at veien skal kunne åpnes for å unngå en ny dag med trafikkaos. E39 i Sandviken i Bergen har vært stengt som følge av en stor vannledningslekkasje tirsdag kveld.

– Vannrøret er lappet, masser er fylt inn og det har blitt lagt ny asfalt. Veien skulle egentlig åpnes tidligere, men det har blitt utsatt fordi asfalten må kjøles ned først, sier trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy til NTB.

Måtte evakuere

Det var ved 14.30 tiden at politiet ga klarsignal til at samtlige evakuerte i Bergen bortsett fra beboerne i ett hus kan flytte hjem igjen.

Pratham Pokhrel var en av dem som måtte evakuere. – De er redd for at huset vil kollapse, sier han til Bergens Tidende.

60 beboere ble evakuert tirsdag kveld da det fosset vann ut av muren som går nedenfor E39. Anslagsvis har 750.000 liter vann lekket ut. Politiet fryktet for at veien kunne kollapse, og evakuerte berørte beboerne.

Sammen med kona Nita Adhikari sto han på kjøkkenet og laget mat da de plutselig la merke til det de trodde var et voldsomt regnvær utenfor.

– Det var en kraftig lyd, så vi gikk bort til vinduet for å se. Men det regnet ikke, sier Pokhrel som raskt la merke til at det fosset store mengder vann ned langs begge sidene av boligen i stor hastighet.

– Vi ble veldig bekymret. Vannet rakk helt opp til knehøyde, fortsetter han.

Etter om lag 15 minutter kom brannvesenet og alle beboerne ble evakuert. På det tidspunktet hadde vannet begynt å trenge inn i kjelleren og første etasje av bygningen.

Pokhrel må mest sannsynlig belage seg på å overnatte hos vennene sine også i natt.

– Foreløpig vet vi ingenting mer, sier Pokhrel.

Pål Andreas Mæland / Bergens Tidende

Savner kattene

Philippe Bessemans og samboeren Malin Hjelle bor i en leilighet i samme boligbygg som Pratham, og får dermed ikke reise hjem igjen med det første.

De forteller at de lå og sov da de hørte en buldrelyd, nesten som torden. Det viste seg å være vann som traff huset.

– Vannet fosset ut på begge sider av huset, sier Hjelle. De fikk etter hvert beskjed om å evakuere. Bessermans og Hjelle forsto det som at politiet fryktet at muren skulle rase ut, at det var derfor de måtte evakuere.

– Vi savner våre to katter. De har sikkert blitt redde og løper rundt et sted her, sier Bessermans.

Vannet trengte seg raskt inn i boligen, som ligger rett nedenfor E39 i Sandviken. Bare en mur og en bratt skråning skiller huset fra veien.

– Vi fikk vann i sengen etter fem minutter. Det kan ha kommet mer og mer vann inn i boligen, men jeg håper det har gått fint, sier Bessemans.

Samboerparet fikk beskjed om å komme seg ut av huset og evakuere til hotell. Paret rakk ikke å ta med seg klær eller eiendeler.

De to har knapt sovet i natt. I tillegg til at de er bekymret for huset, frykter de for livet kattene Mio og Marli.

– Jeg håper de har benyttet seg av én av de ni livene, sier Bessemans.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Arbeidslaget som rykket inn vil bestå av lekkasjesøker og rørleggere.

I natt ble det sendt ut varsel om å koke vannet til 1947 boliger i området. Fra rundt 10-tiden i dag vil de fleste kunne drikke vannet igjen.

Tipser

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mye vann

Da nødetatene ankom stedet i 23-tiden tirsdag, var det mye vann i veibanen og rundt flere hus. På det tidspunkt strømmet det fortsatt mye vann ut av muren.

Om lag to timer etter at nødetatene ble varslet, ble den skadde vannledningen lokalisert og vanntilførselen stengt av. I 03-tiden natt til onsdag rant det fortsatt vann ut av muren, men det var da i ferd med å stoppe.

Politiet var redd for at masser ville rase ut.