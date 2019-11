Det har vært en marerittuke for prins Andrew, hertugen av York.

59-åringen har trukket seg fra alle kongelige oppdrag etter overgrepsanklagene mot ham, og etter at det er blitt satt spørsmålstegn ved vennskapet han har pleid med pedofilidømte Jeffrey Epstein. Søndag ble det også kjent at dronning Elizabeth avlyser 60-årsfesten hun hadde planlagt for sønnen 19. februar neste år.