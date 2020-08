PwC fikk hundretusener for å videresende legefakturaer til Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse lot PwC bli et mellomledd i betalingen til leger som allerede hadde jobbet for helseforvaltningen i årevis. På den måten endte flere statlige kroner opp i konsulentselskapet.

Nå nettopp

«Vi tilbyr samme konsulent som allerede har jobbet i denne funksjonen de siste seks årene».

Det var ordlyden i tilbudet signert PwC-partner Are Muri i 2017, da han kunne tilby Direktoratet for e-helse å leie inn en lege til å gi medisinsk rådgivning i e-helseprosjektet Kjernejournal.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn