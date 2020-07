Kvinne omkom etter knivangrep i Sarpsborg – to skadet

En av de tre kvinnene som ble angrepet med kniv i Sarpsborg natt til onsdag, er omkommet. Den ene av de to andre er kritisk skadd. En person er pågrepet.

Kriminalteknikere jobber ved en bil i Sarpsborg etter hendelsene natt til onsdag. Hans O. Torgersen

15. juli 2020 00:02 Sist oppdatert nå nettopp

Nødetater fra hele Østfold ble sendt til Sarpsborg natt til onsdag. Også Oslo politidistrikt sendte flere patruljer. Hans O. Torgersen

Like etter klokken to natt til onsdag bekrefter Øst politidistrikt at én av de tre som ble angrepet med kniv i Sarpsborg er omkommet.

Tilstanden til én av de to andre betegnes som kritisk.

Litt tidligere på natten sendte politidistriktet ut en pressemelding:

«Politiet mottok natt til onsdag melding om en knivstukket kvinne i Sarpsborg. Kort tid etter fikk vi nye meldinger om to nye knivstikkinger i henholdsvis St. Nicholas gate og Oscars gate.

Politiet vurderte det som en mulig pågående livstruende hendelse og sendte alle tilgjengelige mannskaper til Sarpsborg.

Samtidig oppfordret vi for sikkerhets skyld folk til å holde seg innendørs.

En av ofrene hadde gjenkjent gjerningsmannen og vedkommende ble pågrepet på en adresse i Sarpsborg sentrum.

Alle ofrene er kvinner.

Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er flere gjerningspersoner og politiet anser situasjonen som under kontroll. Vi vil være til stede i Sarpsborg med store styrker gjennom natten for å ivareta sikkerhet, ro og orden.

Øst politidistrikt har allerede startet etterforskning av saken.»

Angrep tre kvinner

Et stort antall ambulanser ble sendt til Sarpsborg sentrum. Hans O. Torgersen

Klokken 00.18 opplyste politiet om at tre personer var knivstukket og at to av disse var kritisk skadet. Den tredje var blitt stukket i armen. Senere på natten ble det opplyst at alle de skadede var kvinner.

Klokken 00.31 opplyste politiet om at de hadde pågrepet én person, men at det var uklart om det var flere involverte.

De opplyste videre om at det dreier seg om flere åsteder.

Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad ble ressurser fra nødetater i hele Østfold sendt til Sarpsborg.

Aftenpostens reporter på stedet opplyste klokken 01.15 om at et av åstedene virker å være ved kjøpesenteret Storbyen sentralt i Sarpsborg. Her jobber kriminalteknikere ved en bil utover natten.

Sea King-helikopter på plass i Sarpsborg. Helikopteret står noen få hundre meter fra stedet hvor kriminalteknikere jobber. Hans O. Torgersen

Flere luftambulanser ble sendt til Sarpsborg. Et Sea King-redningshelikopter ble også sendt til området.

Oslo politidistrikt opplyste til Aftenposten om at de sendte flere patruljer for å bistå politiet i Sarpsborg.

Vitne til lokalavis: - Gjerningsmannen banket på døren

Detaljene rundt alle hendelsene er uklare, men Sarpsborg Arbeiderblad har vært i kontakt med mannen til et av ofrene. Han forteller at gjerningsmannen banket på døren og tok seg inn i boligen deres. Der skal han ha gått til angrep på mannens kone.

– Vi satt og så på TV, så banket det på døra. Da jeg åpnet forsøkte han å stikke meg, men jeg kom meg unna.

Deretter tok gjerningsmannen seg inn i boligen og stakk mannens kone i armen, skriver avisen.

Saken oppdateres.

