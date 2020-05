Svensk smitteekspert: – Å stenge grensen til Sverige var en dårlig idé. Å fortsette med det nå er en dum idé.

De norske grensene har vært stengt siden 16. mars. Foreløpig har regjeringen besluttet at slik skal det være frem til 15. mai.

Onsdag la EU frem sin strategi for en gradvis åpning av Europas grenser. EU-kommisjonen anbefaler at man starter med åpning mellom land med noenlunde lik smittesituasjon.

Fredag blir det klart om Solberg-regjeringen vil forlenge stengningen som inkluderer at nordmenn som reiser til utlandet må i 10 dagers hjemmekarantene når man vender tilbake.

Norske myndigheter har allerede varslet EU om at det kan bli aktuelt å forlenge grensekontrollen med 90 dager, men Justisdepartementet bedyrer at det ikke er tatt en avgjørelse. Varselet er angivelig sendt av formelle hensyn fordi Norge plikter å varsle EU fire uker i forveien – i fall man forlenger.

– En dum idé

Den internasjonalt anerkjente svenske epidemiologen Johan Giesecke har tidligere uttalt seg kritisk om den norske grensestengingen. Han har sagt at den ikke har noen smittefaglig begrunnelse. Nå advarer han mot en forlengelse av stengningen.

– Jeg mener den norske grensestengning opprinnelig var en dårlig idé så lenge viruset allerede var i landet. Å fortsette med det nå, er en dum idé. Kanskje ønsker myndighetene å stanse grensehandelen, sier Giesecke til Aftenposten.

Han sier at en grensestengning mellom Norge og Sverige kunne hatt noe for seg i en innledende fase.

– I en innledende fase kunne en grensestengning hatt en liten effekt. Man kunne ha utsatt eller hindret smittespredningen et par dager, men ikke mer. Effekten av grensestengninger mellom land som allerede har en epidemi, er svært liten.

Bertil Ericson / TT NYHETSBYRÅN

Giesecke har tidligere vært statsepidemiolog i Sverige og er nå rådgiver for Verdens helseorganisasjon.

Også Gieseckes etterfølger som statsepidemiolog i Sverige, Anders Tegnell, har flere ganger vært klar på at den norske grensestengningen ikke har noen smittefaglig begrunnelse.

– Jeg forstår ikke hva man ville oppnå ved å stenge grensen. Det er så mye smittespredning i alle land, at den lille reisen over grensen hverken vil øke eller minske smitten, sa Tegnell til NRK.

Johan Nilsson, TT/NTB scanpix

Også Danmark har stengt sine grenser. Den danske regjeringen har bebudet en revurdering av grensekontrollen innen 1. juni.

Sverige har åpne grenser mot alle nabolandene.

Aavitsland: Ikke så effektivt å stenge grensen

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere sagt omtrent det samme som sine svenske kolleger:

– Det å stenge grensene utenifra, er nok ikke så effektivt. Det blir som å stenge låvedøren etter at hesten har løpt. Dette viruset er jo i landet nå, sa han til NRK Ukeslutt.

Tor Erik Schrøder

Aavitsland ønsker ikke å utdype nærmere nå overfor Aftenposten.

Anita Daae ved FHIs pressevakt sier FHI ikke ønsker å kommentere opplysningene i denne saken, men viser til sine risikovurderinger:

De viser at smittevernspesialistene ved FHI aldri har anbefalt regjeringen å stenge grensen.

I FHIs siste risikovurdering anbefaler FHI at:

Norge bør samarbeide med nordiske land og EU-land om fjerning av reiserestriksjonene.

Den obligatoriske innreisekarantenen bør vurderes gjensidig opphevet med andre land med god kontroll på epidemien, for eksempel Danmark.

FHI beskriver også de negative ringvirkninger av innreisekarantenen som store, mens sannsynligheten for import av smitte til Norge vurderes som moderat.

Det er for øvrig den samme risikoen FHI mener man løper for å bli smittet internt i Norge; den er moderat.

Ifølge svenske folkehelsemyndigheter er det relativt liten smitte nå i flere av de svenskene fylkene som grenser til Norge, fra Østlandet og opp til Midt-Norge.

– Mer logisk å stenge Oslo og Stockholm

Forsker Bjørn Grinde ved FHI mener det har lite for seg å ha stengte grenser mellom de nordiske land nå.

– Hvis det hadde vært store forskjeller i smittesituasjonen mellom landene, så kunne en grensestengning være fornuftig. Hvis f.eks. smittesituasjonen i Sverige hadde vært som i New York, så kunne det vært aktuelt. Men smittesituasjonen mellom Norge og Sverige er ikke veldig ulik, sier Grinde, som presiserer at han ikke er offisiell talsperson for FHI, men representerer seg selv.

Privat

Han mener at hvis poenget er å hindre smitte, ville det logiske være å stenge av Stockholm og Oslo som har mest smitte. Å stenge grensen mellom Norge og Sverige har mindre for seg.

Men Grinde anbefaler heller ikke «stengning» av Oslo og Stockholm.

– Det er viktigere at folk følger de basale rådene om håndhygiene, holde avstand, holde seg hjemme hvis man er syk, eventuelt bruke hanske og maske – enn å stenge grenser og områder.

Han sier det også er en mulighet å åpne grensen og samtidig gi råd om at man bør holde seg unna Stockholm.

– Det kan man selvsagt gjøre, men igjen: Det er viktigere å få folk til å følge rådene om håndhygiene osv.

– Men det er mer smitte i Sverige enn i Norge. Kan det ikke da være et poeng å ha en stengt grense?

– Det er litt mer smitte i Sverige, men ikke vesensforskjellig. Men det er ikke her «skoen trykker». Å følge smittevernreglene er viktigere.

Regjeringen har begrunnet stengningen med at det er nødvendig for å begrense import og spredning av koronaviruset.

Ingen i politisk ledelse i Justisdepartementet ønsket onsdag kveld å gi noen kommentar eller si noe om innholdet i sine reiseråd som kommer på fredag. Aftenposten ble henvist til Helsedepartementet for ytterligere kommentar.