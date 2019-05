Mann dømt til 16 års fengsel for parteringsdrap på Ammerud

29-åringen er dømt for medvirkning til forsettlig drap og likskjending. En 30 år gammel kvinne er også dømt for medvirkning, og dømmes til ett år og sju måneders fengsel. Ett år og to måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Fra før av er en 28 år gammel mann dømt til 17 års fengsel for drapet.

De to mennene er dømt for å ha drept Dan Johnny Myhre (35) med en rekke kutt, slag og stikk i hodet og overkroppen i en leilighet på Ammerud i Oslo 27. april 2016. 35-åringen døde av blodtap og pustevansker.

Kvinnen er dømt for å ha hjulpet de to mennene med parteringen, og for å ikke ha avverget situasjonen.

Etter drapet ble kroppen til Myhre kuttet opp i 25 deler. Kroppsdelene ble pakket ned i plastposer og bager og en koffert, og ble så fraktet ut av leiligheten. Drapet ble oppdaget ved 7-tiden på morgenen 29. april 2016 etter at forbipasserende hadde reagert på oppførselen til de tiltalte mennene som dro på en tung koffert.

Alle de involverte tilhørte et rusmiljø, og de skal ha vært svært ruset da drapet skjedde.

De to dømte mennene må sammen også betale en oppreisningserstatning på 300.000 kroner til den dreptes mannens mor.