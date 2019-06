De låner bort huset i hele juli – gratis

(Stavanger Aftenblad):

– Hvorfor synes du det er trist?

– Fordi mange av oss i Norge har alt vi trenger av rikdom og materielle goder. Det er egentlig ikke en stor sak å låne bort huset – hvis noe blir ødelagt, så er det jo bare ting, sier Haarr til Aftenbladet.

Tanken om å låne bort huset oppsto under en samling i en bibelgruppe paret er med i, tilknyttet Bore menighet i Klepp.

Vil være bedre til å dele

– Det er liksom ikke så naturlig å spørre om ting, og det er ikke så naturlig å tilby ting. Det er noe med å tørre å stille opp for andres behov, og vi vet jo at ikke alle har økonomi til å dra på ferie. Da er det fint om dette kan bety noe for folk, sier Anders Gjetmundsen.

– Det er lett å bli opptatt av seg selv og sitt, men jeg synes vi generelt sett burde vært bedre til å dele. Vi er så utrolig velsignet, og da vil jeg gjerne være med og velsigne andre. Det handler også om å løfte blikket, ikke være så opptatt av seg selv og lære ungene gode verdier, mener hun.

Bil og surfekurs

De la ut en annonse under «gis bort» på Finn.no, kun utstyrt med bilde fra ei av jærstrendene. I annonsen sto det at både lån av bil og gratis surfekurs og lån av surfeutstyr var med i «pakken».

Før et døgn var gått kunne de skrive «gitt bort» på Finn-annonsen.

– Et middelaldrende ektepar som ikke har hatt ferie på ei god stund meldte seg, og en barnefamilie. De trodde først det var en tulleannonse, men ble glade da de skjønte det var alvor, sier Gjetmundsen.

To uker hver

Ekteparet og barnefamilien får nå to uker hver i huset, som ligger i Verdalen i Klepp – med kort avstand til både jærstrender og sentrumstilbud.

– Hadde dere betenkeligheter med å låne bort huset på denne måten?

– Det er vel alltid en bitte liten risiko, men vi kan ikke leve 100 prosent risikofritt. Vi tenker at det er mindre risiko med dette enn med utleie, og vi har skriftlig kontrakt for å gjøre dette trygt og greit for alle parter, sier Anders Gjetmundsen.

Stor pågang etter gratis ferie

Rogaland Røde Kors, som i flere år har gitt lavinntektsfamilier gratistilbudet «Ferie for alle», opplyser at pågangen etter gratis ferie er stor, i år som tidligere år.

– Vi kan tilby plass til halvparten av de rundt 300 det blir søkt om plass for, opplyser «Ferie for alle»-koordinator Sissel Rishaug i Rogaland Røde Kors.

I år tilbyr Rogaland Røde Kors to ukesopphold på Røde Kors-senteret Haraldvigen utenfor Kristiansand.

– Totalt har rundt 140 personer fått plass, fordelt på de to ukene. I tillegg skal 25 frivillige være med, opplyser Rishaug.

«Ferie for alle» er et tilbud som blir gitt over hele Norge, og utgiftene blir dekket av det offentlige gjennom Bufdir.