Helse Sør-Øst går videre med planene om å legge ned Ullevål

Torsdag vedtok styret i Helse Sør-Øst å gå videre med planene om å legge ned Ullevål sykehus og å bygge et nytt sykehus på Aker og et på Gaustad, vegg i vegg med Rikshospitalet.

Det har lenge vært uenigheter rundt hvor Oslos nye sykehus skal bygges. Mange har påpekt at det er liten plass på Gaustad-tomten. Leger og fagledere har dessuten protestert mot nedleggelse av Ullevål sykehus, fordi de mener pasientsikkerheten innen enkelte behandlinger ikke vil bli like trygg på de nye sykehusene.

Blant dem er ansatte i akuttavdelingene, som skrev en rapport der de konkluderer med at behandlingen av akuttpasienter ved de nye sykehusene ikke vil bli like trygg som i dag.

Lånesøknad sendes til politikerne

Protestene fikk imidlertid ikke gehør da styremedlemmene skulle stemme over vedtaket torsdag. Som ventet stemte representantene fra ledelsen for å fortsette planene om nye sykehus på Gaustad og Aker, mens ansattrepresentantene, som er i mindretall, stemte imot.

Det betyr at avgjørelsen sendes videre til politikerne, som skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av sykehusene i forbindelse med høstens statsbudsjett. Sykehusene er anslått å koste 37 milliarder kroner.

– Oppdeling av enkelte fagmiljøer, samling av andre

Jan Frich, fagdirektør i Helse Sør-Øst, sier det er krevende at det er ulike syn på organiseringen av de nye sykehusene.

– I akuttmiljøet er det reist kritiske spørsmål til planene. Sykehusplanene innebærer en oppdeling av enkelte fagmiljøer, som akuttmiljøet. Samtidig oppnår vi en samling av andre fagmiljøer som i dag er sårbare, for eksempel nevrokirurgi, sier Frich.

Derfor går styret videre med planene

Ifølge styreleder Svein Gjedrem er de viktigste argumentene for å gå videre med planene tredelt:

Det haster med å bygge nye sykehus i Oslo.

Kostnaden ved å skulle utrede Ullevål som alternativ, vil sette planprosessen 3–4 år tilbake i tid.

Det er nødvendig å slå sammen regionfunksjonene for å effektivisere sykehusdriften.

– Bygningsmassen på Ullevål råtner på rot. Medisinsk og klinisk bygning er fra svenskekongens tid, og bygningsmassen for psykiatri er i elendig forfatning, sier Gjedrem.

– Når det gjelder de økonomiske rammene, vet vi at de ikke nødvendigvis blir veldig høye i årene som kommer. Derfor er vi nødt til å bruke ressursene på en bedre måte og da må vi slå sammen regionsfunksjonene, sier Gjedrem.

– På tide å komme videre

Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, sier at planene om nye sykehus i Oslo har pågått i mange år og at det er på tide å komme videre i prosessen.

– Helseministeren har ønsket seg ett sykehus på Aker og ett på Gaustad. Det målbildet veier tungt. Nå har vi brukt lang tid på denne prosessen, og jeg mener det er viktig å komme videre med planene, sier Gjedrem.

– Hvis vi går tilbake på vedtaket om ett regionssykehus på Gaustad og ett lokalsykehus Aker, vil vi tape 4–5 års tid, sier Gjedrem.

Christian Grimsgaard, foretakstillitsvalgt i styre til Helse Sør-Øst, har hele veien vært kritisk til planene om å bygge på Gaustad i stedet for på Ullevål.

– Det er plassmangel på Gaustad-tomten. Reguleringssaken som går parallelt viser at byggene er for høye og fotavtrykket for stort. Det skaper en stor risiko. Det er dessuten viktig at fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus blir lyttet til, sier Grimsgaard.

