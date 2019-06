Hun var en av flere som tok til tårene da tidligere partileder Knut Arild Hareides nederlag var et faktum på KrFs landsmøte i fjor høst. Nå tar tidligere sentralstyremedlem gjennom tre perioder, Hilde Ekeberg (34), konsekvensen av at retningsskiftet i partiet ikke gikk slik hun håpet.

«Det å si «at hvis dette går feil vei, melder jeg meg ut», var lett før 2. november 2018 eller 17. januar 2019. Men det sitter likevel langt inne å faktisk gjennomføre etter at resultatet var et faktum», skriver Ekeberg.

Ved stortingsvalget i 2017 var hun var partiets førstekandidat i Oppland.

Hun er fortsatt kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem for KrF i Lillehammer. Ekeberg bekrefter at hun fortsatt står for programmet hun er valgt på og vil gjøre det resten av kommunestyreperioden.

«Jeg stilte ingen krav om politisk veivalg før jeg sa ja til å være kandidat til sentralstyret, derfor føltes det rett for meg å gjennomføre som jeg hadde lovet. Etter en følelsesmessig berg og dalbane i politikken gjennom høsten og vinteren, var det også rett og viktig å gi avgjørelsen god tid», skriver hun.

Ikke ny valgkamp

«Grunnen til at jeg velger å melde meg ut nå, er at det føles vanskelig å gå inn i en valgkamp uten å ha avklart mitt forhold til partiet. Lillehammer KrF er et lite lokallag og det ville vært vanskelig å la andre gjøre all jobben hvis medlemskapet mitt fortsatt hadde vært intakt», poengterer hun.

Ekeberg fortsetter: «KrFere kommer i alle farger, selv om vi det siste året stort sett har fått rød og blå merkelapp. Selv har jeg vært blant dem som har fortjent merkelappen rød.»

Hennes glede var stor da tidligere partileder Knut Arild Hareide lanserte et tydelig alternativ til å bevege seg enda lenger til høyre.

«Endelig kjente jeg det politiske blodet bruse i årene og en motivasjon til å gi alt i en siste innspurt», skriver Ekeberg.

Slik ble det ikke. Det aksepterer hun. Men for henne oppsto det et stort men:

«Jeg ville ikke stemt på dagens regjering og jeg kommer heller ikke til å jobbe for at den skal bli gjenvalgt. Jeg er fortsatt kristendemokrat, men ikke lenger KrFer. Det føles rart å si, men veldig rett», skriver Ekeberg.

Hun markerer det hele ved å ta bilde av den gule valgkampjakken med rød hjertelogo. Nå skal den leveres videre til de som skal drive valgkamp denne høsten.