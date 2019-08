Ni evakuert etter flere ras i Nordland

Politiet i Nordland meldte om raset i Beisfjord klokka 23.12 mandag kveld etter flere innringninger. Beisfjordveien går langs fjorden, inn fra E6.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson sier til NTB sier at stort sett alt som kan løsne når et ras går, er med i massene, både trær og store steiner skal ha falt i veien.

– Veien er stengt, og vi oppfordrer folk i området om å trekke seg ut, opplyser politiet.

En entreprenør kom til stedet like etter klokka 23.35. Politiet brukte båt for å ikke utsette egne mannskaper for fare ved å ferdes langs veien, der det var rasfare i det kraftige regnværet. Fordi det er så utrygt å ferdes langs veien, har mye av nattens arbeid skjedd til vanns.

Flere ras

Politiet fikk senere også melding fra Storvatnet i Ballangen, knapt fem mil sørvest for Beisfjord, om at det skal ha gått et jord- eller steinras i det området. Det tok tid å få sjekket ut meldingene, fordi mannskapene var i Beisfjorden. Raset viste seg å ha gått over en kommunal vei som går langs Storvatnet.

Raset er ifølge politiet halvannet meter høyt og om lagt 40 meter bredt. Som det andre skredet består raset av jord og steinmasser. Det skal ikke være hus eller hytter i traseen raset har tatt, men det er flere fritidsboliger i området, og politiet kartlegger hvem som er i nærheten.

Klokka 6.22 opplyser politiet at de har evakuert to personer fra Ballangen-området.

Geolog inn

Klokka 3.47 natt til tirsdag meldte politiet at sju personer var evakuert fra Beisfjorden så langt. Innsatspersonell avsluttet der og avgjorde at de ikke ville gjøre mer arbeid i det skredutsatte området før det er vurdert av geolog.

Mens noen personer evakuerte seg selv ut av området inn til Beisfjord, ble blant andre to personer, en hund og en kanin evakuert med båt til Narvik. Politiet hadde tre båter som jobbet å lokalisere hvor raset hadde gått.

– Mørke og svært store nedbørsmengder vanskeliggjør dette, opplyser politiet.