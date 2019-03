Passasjer fikk kjempebølge over seg. – Som å være med i en skrekkfilm.

– Det var en redselsfull opplevelse. Jeg var ikke forberedt på at det kunne skje, forteller mannen til Aftenposten.

Mandag sto han tørr og smilende på Storkaia i Molde sammen med kona Chan Yuet Ming og med det 228 meter lange skipet i bakgrunnen. Solen tittet så vidt frem. Kontrasten var stor til det han opplevde knapt 48 timer tidligere.

Etter at alarmen gikk i 14-tiden lørdag, gikk ekteparet til ett av oppsamlingspunktene for passasjerene – på dekk seks. Mens han sto der, slo en kraftig bølge mot skipet. Bølgen kom gjennom et knust vindu og fylte området der Ko Yu Ming sto. I noen sekunder var han fullstendig dekket av sjøvann.

– Det var som å være i en film. Helt uvirkelig, forteller mannen.

Les også: Jubel og tårer ved marerittets slutt

US EMBASSY/NORWAY

– Glad det skjedde i Norge og ikke et annet sted

Det har ikke manglet på sterke personlige beretninger om hvordan passasjerene opplevde de dramatiske timene lørdag ettermiddag og kveld.

Mandag fikk også USAs ambassadør til Norge, Kenneth J. Braithwaite, høre om opplevelsene – direkte fra sine landsmenn. Nesten halvparten av passasjerene om bord på Viking Sky var fra USA.

– Jeg dro til Molde for å forsikre meg om at alt var bra med passasjerene, men jeg kom også for å takke alle som har vært involvert i redningsarbeidet. De spilte en bemerkelsesverdig rolle i denne hendelsen, sier Braithwaite til Aftenposten.

Mandag var han flere timer om bord i Viking Sky. I tillegg møtte han politiledelsen i Molde, samt representanter for Røde Kors – som ambassadøren trekker frem spesielt. Nesten enhver passasjer som Aftenposten har snakket med, har berømmet mannskapene fra Røde Kors Hjelpekorps og de andre frivillige.

Arnfinn Mauren

Ambassadøren har en lang karriere i den amerikanske marinen bak seg og kjenner sjøens farer. I det året Braithwaite har vært ambassadør i Norge, har han bitt seg merke i den frivillige innsatsen landet klarer å mobilisere når slike og lignende hendelser inntreffer.

– Dette var et godt eksempel på hvor viktig god trening og forberedelse til både de frivillige og de profesjonelle er. Da jeg fulgte hendelsen fra Oslo, ga det meg en trygghet at dette skjedde i Norge – og ikke noe annet sted.

Arnfinn Mauren

Rederen sier unnskyld til passasjerene

Reder Torstein Hagen i cruiserederiet Viking Ocean Cruises, som eier Viking Sky, takker også innsatsen til redningsmannskapene, folket i Møre og Romsdal og mannskapet på skipet.

– De siste døgnene har vært både dramatiske og hektiske for gjester og mannskap om bord i Viking Sky. Jeg vil gjerne få be om unnskyldning for alt gjestene våre har vært gjennom, sier Hagen i en pressemelding.

Søndag og mandag har flere hundre av passasjerene kunnet forlate Molde og sette kursen hjemover. Ekstrafly er satt opp både til Oslo og London. Ifølge rederiet vil de bli fulgt opp når de kommer hjem. Rederiet har også satt i gang en egen intern gransking av hva som har skjedd.