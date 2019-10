Nå må du betale avgifter på all netthandel fra utlandet. 350-kroners regelen forsvinner.

Etter dagens regler er sendinger fra utlandet med verdi på under 350 kroner, inkludert frakt og forsikring, fritatt fra avgifter og toll.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å fjerne kvoten. I stedet innføres en ny grense for tollfri import av klær.

Det betyr at du rent konkret må betale:

toll og moms på import av næringsmidler (matvarer) fra 1. januar.

toll og moms på import av alle andre varer fra 1. april – bortsett fra på tekstiler (klær o.l.) På tekstiler må det betales moms, men man slipper toll på varer inntil 3000 kroner.

I fjor vedtok Stortiget at grensen skulle fjernes for å skape like konkurransevilkår.

Regjeringen har tidligere varslet om endringen som etter planen innføres 1. april.

– Det er viktig at vi får på plass et system for beregning og betaling av avgift ved privatimport som er effektivt, og som sørger for lavest mulig gebyr for forbrukerne. Ordningen vi foreslår, er et godt svar på dette, sier finansminister Siv Jensen (Frp).