Lørenskog kommune flagger på halv stang

Det flagges på halv stang i Lørenskog etter at to barn ble funnet døde i en leilighet i kommunen søndag.

Politiets krimteknikere i arbeid på åstedet søndag. Ketil Blom Haugstulen

NTB

20. juli 2020 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi gjør ikke dette hver gang det skjer en dødsulykke eller et drap i Lørenskog, men vi synes det er en så spesiell sak at det føltes riktig å flagge på halv stang i dag. Vi markerer at bygda er i sorg, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap) til Romerikes Blad.

Det var søndag morgen at to barn ble funnet døde, og deres mor ble funnet kritisk skadet i Lørenskog på Romerike. Det var melding om en lekkasje fra et utløst sprinkleranlegg som fikk politiet til å rykke ut til leiligheten.

– De jeg har snakket med, er jo veldig rystet. Det verste er at det er barn involvert. Det gjør et sterkt inntrykk på folk. Det er mange tragiske hendelser i løpet av et år, og det er mye som kan skje. Men når det er barn inne i bildet, er det ille, sier ordføreren til NTB.

Politiet tror barna ble drept.

Siden søndag morgen har kommunenes psykososiale team vært tilgjengelig og i aktivitet. Familie og nære relasjoner til de involverte i hendelsen får tilbud om oppfølging fra kriseteamet.

Mellom klokken 12 og 16 vil kommunens kriseteam være tilgjengelig i Kunstsalen i første etasje i Lørenskog hus for alle som har behov for å snakke med noen, skriver Lørenskog kommune på sine nettsider.

På grunn av det store medietrykket tror Bergheim at mange av kommunens innbyggere har fått med seg saken.

– Det er klart at en slik hendelse gjør sterkt inntrykk, sier hun.

Politiet siktet barnas far etter hendelsen, men han ble løslatt søndag kveld. Politiet har opplyst at mistanken mot ham er svekket. Det er ukjent hva han er siktet for.

Politiet har ikke ønsket å opplyse om barnas alder. Moren er innlagt på Ullevål sykehus og er utenfor livsfare.

