Amerikanske bilskilt blir tilgjengelige i Norge

26. oktober lanserer Samferdselsdepartementet bilskilt med amerikanske mål i Norge, etter forespørsel fra eiere av amerikanske biler.

Amerikanske biler vil nå kunne få bilskilter etter amerikanske mål i Norge. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mens de vanlige norske bilskiltene er 52 cm x 11 cm, er amerikanske biler tilpasset amerikanske skilter på 30 cm x 15 cm, slik at det har vært behov for tilpasninger for å få på norske skilter, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

De nye skiltene vil ha bokstaver og tall på to rader, og bileiere vil kunne sende bilder som dokumentasjon istedenfor å møte opp med bilen for fremvisning.

– Dette er en ordentlig gladnyhet for eiere av amerikanske biler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Statsråden lover også enda en gladnyhet for bilentusiastene.

– Vi vil nå også åpne for å kunne kombinere personlige kjennemerker både med amerikanske kjennemerker og andre små kjennemerker. For å få dette på plass kreves imidlertid en del tekniske endringer og regelverksendringer. De vil trolig være klar for høring denne høsten, sier samferdselsministeren.

