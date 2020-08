Politiets bombegruppe undersøkte gjenstand i Arbos gate i Oslo – var ufarlig

Sperringene er fjernet.

24. aug. 2020 08:12 Sist oppdatert 8 minutter siden

Politiet i Oslo melder at bombegruppen er på vei til Arbos gate ved Majorstuen i Oslo for å undersøke en mistenkelig gjenstand. Politiets patruljer er på stedet, og sperringer er satt opp.

Kl. 08.25 melder politiet at bombegruppen er ankommet. Sperringene opprettholdes, men trafikken går som normalt.

Til NTB forklarer politiets operasjonsleder Christian Krohn Engeseth hvorfor bombegruppen ble koblet inn.

– En beboer fant gjenstanden på vei ut av oppgangen. Slik den ligger og er merket, vil vi at bombegruppen skal se på den, sier Engeseth.

Majorstuen skole ligger i nærheten. De er bedt om å trekke inn, men skolen blir ikke evakuert.

Kort tid etter at bombegruppen kom frem, ble sperringene rundt gjenstanden fjernet. Bombegruppen undersøkte gjenstanden og konkluderte med at den ikke var farlig. Bakgrunnen for bekymringen var at gjenstanden hadde militær merking, skriver politiet på Twitter.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding