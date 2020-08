Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien.

* 3. august: Oppgjøret startet igjen med partene i konkurranseutsatt industri i det såkalte frontfagsoppgjøret. Fellesforbundet i LO, Parat i YS og Norsk Industri i NHO er parter.

* Senere samme dag ble det brudd i forhandlingene.

* 4. august: Partene møttes hos Riksmekleren for å avtale mekling.

* 16. august: Fellesforbundet og Parat begjærer meklingen avsluttet, og Riksmekleren har mottatt varsel om plassfratredelse.

* 17. august: Tvungen mekling innledes.

* Frist for mekling er 20. august klokken 24.

* Hvis partene ikke kommer til enighet, blir det streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 21. august.

* Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner og tillegg.