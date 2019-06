Fornærmede: – Jeg turte ikke bryte med Ludvigsen, han truet med hjemsendelse

– Aldri i livet har jeg hatt lyst være sammen med ham eller gjøre ting med ham. Jeg følte meg nedverget hele tiden, sa den nå 25 år gamle mannen da han forklarte seg for retten tirsdag.

Fornærmede var 17 år gammel da den første seksuelle tilnærmingen skal ha skjedd. Ifølge hans forklaring skal den tidligere statsråden og fylkesmannen gjentatte ganger i den seksårsperioden som fulgte, ha presset seg til seksuell omgang – på hytta, i badstuen på fylkeshuset i Tromsø og andre steder. Fornærmede beskrev at han følte seg som Ludvigsens slave.

I perioder hevdet at han at den seksuelle omgangen skjedde flere ganger i døgnet.

Han brast flere ganger ut i gråt og hadde tidvis svært store problemer med å fortelle retten om den angivelig seksuelle omgangen med Svein Ludvigsen (72) på første dag av straffesaken som er oppe i Nord-Troms tingrett tirsdag. Den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren er ikke tiltalt for voldtekt, men for å ha misbrukt stillingen sin som fylkesmann og overmaktsposisjonen han hadde overfor 25-åringen.

Nekter straffskyld

Ludvigsen nekter kategorisk skyld etter tiltalen, men kommer ikke til å bestride alle deler av faktum når han skal forklare seg for retten torsdag, ifølge advokat Kai Vaag. Forsvareren vil ikke utdype overfor NTB hva Ludvigsen ikke bestrider av gjerningsbeskrivelsene under de fire tiltalepunktene.

Tegning av rettstegner Ane Hem. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Ane Hem / NTB scanpix

– Svein Ludvigsen bestrider alle anklagene som er rettet mot ham, men det betyr ikke at han vil bestride alle deler av faktum. Det som er avgjørende, uavhengig av om det har vært seksuell omgang mellom ham og de fornærmede, er om han har utnyttet til sin stilling for å oppnå det, sa Vaag da han kommenterte aktors innledningsforedrag tirsdag formiddag.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo varslet at Ludvigsens seksuelle legning vil bli underlagt bevisførsel, hvis temaet blir problematisert av forsvaret. Bevisbildet består blant annet i data hentet ut av den tidligere fylkesmannens netthistorikk, kommunikasjon og bildemateriale.

Han poengterte også at kommunikasjonskontroll viser at Ludvigsen kontaktet fornærmede etter at saken hadde kommet på politiets bord.

Turte ikke fortelle

Fornærmede fortalte i retten at han ikke turte fortelle noen om det han hevder skjedde, fordi Ludvigsen jevnlig truet med å få ham kastet ut av landet hvis han avslørte noe. 25-åringen ga uttrykk for at han følte seg fullstendig maktesløs, stilt overfor risikoen ved å bryte med Ludvigsen.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Det tok flere år å komme til Norge, og da jeg kom hit var det egentlig tilfeldig. Jeg har bodd under en bro i Frankrike, fått utdelt mat i en kirke i Hellas, dusjet ikke på mange måneder og hadde aldri noe sted å sove. Da jeg kom hit, var det som å komme til paradis. Den muligheten ville jeg ikke miste. Jeg ble med på alt han sa. Jeg måtte bare gjøre det, sa 25-åringen.

Det var først etter at fornærmede hadde flyttet sørover til Østlandet at historien hans kom for en dag. Han fortalte utekontakten i kommunen han flyttet til om hva han skal ha opplevd. Sentralt i avsløringen var to bilder 25-åringen hadde tatt som dokumenterer den siste episoden med seksuell omgang, i november 2017. Bildene ble vist i retten tirsdag ettermiddag.

Kontakten konkluderte med at opplysningene han fikk var så alvorlige at meldeplikten gikk foran taushetsplikten. Dermed begynte det aktoratet mener er opprullingen av saken mot den høyt betrodde, nå pensjonerte, politikeren.

25-åringen fortsetter sin forklaring onsdag morgen, da forsvarerne til Ludvigsen får spørre ham ut.