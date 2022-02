Ny studie vil avdekke risiko for demens: – Jeg er ikke helt bortreist, men jeg har jo merket noen endringer

Forskere vil bruke kunstig intelligens for å finne ut hvem som er i risikosonen for demens. Studien kan resultere i en rutineundersøkelse for nordmenn i alderen 60 til 90 år.

Kjell Vike Pettersen blir påsatt elektroder av Mats Tveter og Emily Frances Beuken.

Én time siden

Kjell Vike Pettersen pleier å si at han er født 30 år for tidlig. 73-åringen har nemlig en hel karriere innen datautvikling og IT bak seg. Men de siste årene er det blitt vanskeligere å huske pinkoder og «hva det var han egentlig skulle google».

– Jeg er ikke helt bortreist, men jeg har jo merket noen endringer, sier han.