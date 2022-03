Norge Krigen i Ukraina En 12-årings flukt fra Odesa til Asker

NESØYA (Aftenposten): Artem (12) hadde aldri reist med en så stor buss før. Det han opplevde på reisen til Asker, hadde han aldri forestilt seg kunne skje.

26. mars 2022 22:02 Sist oppdatert nå nettopp

Han trodde at vinduene skulle blåse ut. Artem Sandetskyi (12) satt ved pulten sin midt i klasserommet da han hørte et kraftig smell. Han kjente at skolebygget i Odesa ristet.

Et fly hadde styrtet syv kilometer unna skolen.

Da ringte moren.

– Kom hjem så fort du kan, sa hun.

Russland hadde invadert Ukraina noen timer tidligere. Moren visste hva hun måtte gjøre nå:

Få sønnen trygt hjem til Nesøya i Norge.