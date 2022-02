Snø, vind og skredfare skaper problemer ved en rekke fjelloverganger

En rekke fjelloverganger holdes stengt som følge av uvær. Flere steder har det kommet store snømengder. Få oversikt her over hvilke områder som er rammet.

Mellom Tyin og Årdal har det kommet så store snømender at veiskiltene såvidt er synlige. Veien er stengt.

10. feb. 2022 10:30 Sist oppdatert nå nettopp

Snø, sterk vind og ras har ført til stengte veier og fare for snøskred i fjellet. Fjellovergangene mellom øst og vest er særlig hardt rammet.

– Det er trafikale problemer flere steder i området grunnet snøfall og vind. Flere vogntog står og venter i området, opplyser Innlandet politidistrikt, til NTB.

Torsdag morgen måtte en rekke veier holdes stengt:

E16 Filefjell: Åpen. Manuell dirigering mellom Øye og Kvam.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet: Åpen.

E134 Haukelifjell: Stengt til fredag.

Rv 7 Hardangervidda: Stengt. Ny vurdering klokken 18.

Fv. 50 Hol-Aurland: Stengt. Ny vurdering fredag klokken 10.

Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt. Ny vurdering klokken 15.

Rv 13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering klokken 15.

Rv 15 Strynefjellet: Stengt. Ny vurdering klokken 14.

Det har kommet tildels svært store snømengder i vestlige fjellområder i Sør-Norge. De ansatte på Haukeliseter fjellstue er innesnødd, og la onsdag ut denne videoen som illustrerer hvor mye snø som har falt de siste dagene. De hadde da fire gjester som hverken kom seg mot øst eller vest, siden E134 er stengt.

Vurderer fare for snøskred

Riksvei 5 i Sogndalsdalen ble stengt onsdag kveld fordi to snøskred gikk over veien. Torsdag formiddag holdes veien fremdeles stengt. Geolog skal vurdere området for ytterlige snøskredfare.

En geolog fra Hemsedal og et helikopter er ventet å ankomme det utsatte område i Sogndal i 10.30-tiden torsdag, skriver Sogn Avis.

Et stort snøras gikk over riksvei 5 på østsiden av Frudalstunnelen i Sogndal onsdag kveld. Minst en bil kjørte inn i skredet. Personene i bilen har kommet seg ut.

Værmeldingene viser at det skal være opphold i 12-tiden, og da håper Statens vegvesen å utføre de nødvendige vurderingene for å avgjøre om veien skal åpnes igjen.

Onsdag kveld klokken 21 ble det meldt fra om at det hadde gått et snøskred over riksvei 5 mellom Sogndal og Fjærland. Skredet skal ha vært cirka 150 meter bredt og to meter dypt, ifølge politiet.

To personer skal ha kjørt inn i raset, men begge kom seg ut, opplyste operasjonsleder Frode Kolltveit til Bergens Tidende onsdag kveld.

I 23-tiden onsdag ble det meldt om et nytt skred i samme område.

Ved midnatt opplyste byggeleder i Statens vegvesen, Geir Ove Engebø, til porten.no at de vurderer å sprenge ned området rundt fjellet Togga.

Torsdag har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut oransje farevarsel for Indre Sogn og Indre Fjordane.