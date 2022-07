Norsk diplomat i Russland: – Jeg hater russere

I en overvåkingsvideo fra et hotell i Russland kommer en diplomat med overraskende uttalelser.

Her står en norsk diplomat i en hotellresepsjon og skjeller ut to ansatte.

30. juli 2022 18:11 Sist oppdatert 7 minutter siden

– Jeg hater russere.

Det sier en norsk diplomat i en overvåkingsvideo fra et hotell i Murmansk.

Bakgrunnen for konflikten synes å være at diplomaten ikke er fornøyd med hvordan hotellrommet er vasket.

– Du vet, jeg er vant til rene rom. Jeg er fra Skandinavia, ikke en som vasker som dette, sier diplomat, og improviserer lett vasking med hendene.

Mot slutten av videoen tar dilpomaten for seg hotellet og det russiske folk:

– Jeg synes dette hotellet er en skam, og dere folk generelt er også en skam.

Russland vurderer reaksjoner

– Det russiske utenriksdepartementet vurderer nå alternativer for hvordan de skal reagere på denne opprørende handlingen av hat, nasjonalisme og fremmedfrykt.

Det skrev talskvinne for russisk UD, Maria Zakharova, på sin Telegram-kanal lørdag, ifølge statskanalen Russia Today.

Zakharova antydet at Moskva vurderer å ilegge den norske diplomaten straff, skriver avisen.

Utenriksdepartementet beklager

I en e-post til Aftenposten skriver Utenriksdepartementet (UD) følgende om hendelsen:

– Utenriksdepartementet beklager sterkt denne hendelsen. Uttalelsene reflekterer på ingen måte norsk politikk eller norske holdninger overfor Russland og russere. Saken blir fulgt opp internt i departementet.

Aftenposten har vært i kontakt med UDs kommunikasjonsdirektør Tuva Raanes Bogsnes. Hun sier at UD pr. nå ikke har noen kommentarer utover uttalelsen sendt på e-post.

– Kan misbrukes av Putin-regimet

Julie Wilhelmsen, seniorforsker i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), forteller til Aftenposten at det som kommer frem i videoen kan misbrukes i russisk propaganda.

– Russiske myndigheter bygger et bilde av et Vesten som er russofobt. At vesten bygger et hat mot russerne. Dette er typisk materiale som kan misbrukes av Putin-regimet.