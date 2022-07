Slik var terrordøgnet 22. juli 2011

Kl. 18.13

Han går så til pumpehuset på Utøyas nordside. Her har mange ungdommer gjemt seg over lengre tid. Han sier til dem at han er fra politiet, og spør om de har sett gjerningsmannen eller hørt hvor skuddene kommer fra. Han tilføyer at det er en båt underveis for å hente dem, og at de kan holde seg i ro der de er. Like etterpå skyter og dreper han til sammen 14 personer.

14 blir skutt og drept i området rundt pumpehuset.

Massemorderen går deretter sørvestover fra pumpehuset, på eller langs Kjærlighetsstien. Han stopper på en høyde ved vestspissen av Utøya, hvor han skyter og skader to personer. Han skyter også utover mot personer og båter i vannet, men treffer ingen andre. Én person dør likevel ved vestspissen som følge av fall ned fra fjellskrenten.