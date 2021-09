Faren til fetteren: - Det var helt ekstremt å få den nyheten. Vi har ventet på det.

Faren til fetteren til Birgitte Tengs er i sjokk over at en person er siktet i saken. Samtidig sier han at han har ventet på denne dagen.

Faren (bildet) og fetteren var sammen i Spania fredag da nyheten om siktelsen i Birgitte Tengs-saken ble kjent. - Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sier han.

NTB

3. sep. 2021 10:36 Sist oppdatert nå nettopp

Fetteren til Birgitte Tengs ble først dømt og senere frikjent for drapet, men ble dømt til å betale erstatning til foreldrene. Senest i februar i år klaget fetteren denne dommen inn for FNs høykommissær for menneskerettigheter etter at Høyesterett hadde avvist saken.

Faren hans sier til TV 2 at nyheten om at en annen mann er siktet kom som et sjokk.

– Det var helt ekstremt å få den nyheten. Vi har ventet på det. Vi har faktisk hatt troen på at det skulle ende sånn som dette. Jeg skalv sånn at jeg ikke fikk opp nettsiden da jeg skulle lese meg opp, sier han.

Faren sier han er i Spania hos sin sønn, og at han er lettet over fredagens nyhet. Han beskriver politiets tidligere etterforskning av saken som en skamplett.

– Det har vært en helt annen holdning i Stavanger-politiet de siste årene enn tidligere. Nå har de gått inn for å finne ut hvem som gjorde denne handlingen. Det som jeg opplevde gjennom 20–25 år av politiets arbeid, er en skamplett. Det er rett og slett en skamplett, sier han.

Advokat Arvid Sjødin, som i en årrekke har representert fetteren til Birgitte Tengs, sier han ikke er overrasket over den nye siktelsen etter drapet i 1995. Her i forbindelse med en annen sak.

Forsvaren: - Ikke overrasket

Advokat Arvid Sjødin, som forsvarte fetteren til Birgitte Tengs, sier han ikke er overrasket over utviklingen.

Sjødin sier til Dagbladet at de en stund har forstått at politiet hadde konkrete personer i den nye etterforskningen etter drapet på Birgitte Tengs.

– Vi har en stund forstått at politiet hadde konkrete personer i sikte, og at de etterforsket med uforminsket styrke. Det er derfor ikke overraskende at det ble en pågripelse.

– Vi håper dette leder til en endelig oppklaring av saken og starten på en prosess hvor vi lærer av alle de feil som er blitt gjort, sier Sjødin til avisen.