Fem personer ble drept og to er skadet i Kongsberg, opplyser politiet.

Politiet mener fortsatt at mannen har utført drapene alene, og ser ikke bort fra at det dreier seg om en terrorhandling. En av de skadede er en politimann.

Politiet leter ikke etter flere gjerningspersoner etter at fem personer ble drept i Kongsberg onsdag kveld.

13. okt. 2021 19:50 Sist oppdatert 8 minutter siden

Er du på Kongsberg? Send gjerne tips eller bilder til tips@aftenposten.no eller ring oss på 02286.

Øyvind Aas, regionleder for Buskerud i Sør-øst politidistrikt, sier at det ut fra hendelsesforløpet er naturlig å vurdere om dette er en terrorhandling.

– Det er fem drepte og to personer som er skadet. Den ene skadede er en politimann. Han oppholdt seg i butikken der hendelsen skjedde på sin fritid, sa Aas på en pressekonferanse klokken 23.15.

De skadede blir behandlet på intensivavdeling. Han sier han ikke vil gå inn på alder og kjønn på de fem drepte. Politiet har nå varslet de pårørende til de drepte. – I hvert fall så langt jeg vet, sa Aas.

Avfyrte varselskudd

Politiet fikk klokken 18.13 flere meldinger om at en person gikk rundt med et våpen, en pil og bue. Han ble pågrepet klokken 18.47, en drøy halvtime etterpå.

Han sier det tok noe tid før mannen ble pågrepet og første patrulje var på stedet. Det ble avfyrt varselskudd fra politiet før gjerningspersonen ble pågrepet.

Det sier noe om alvorligheten i situasjonen, sa Aas.

Politiet hadde en konfrontasjon med mannen, men fikk ikke pågrepet ham før en stund senere. Det var en periode hvor politiet mistet kontroll på mannen.

Politiet vil ikke gi flere detaljer rundt gjerningspersonen og pågripelsen på nåværende tidspunkt. – Det vil være naturlig å ransake boligen hans nå i kveld, sier Aas.

Mannen har beveget seg over et stort område og skutt mot folk flere steder. Området er preget av butikker og boliger.

Aas sier at mannen er kjørt til arresten i Drammen.

Aas gjentok at mannen brukte pil og bue til å utføre noen av handlingene med. På spørsmål om det kan ha vært brukt flere typer våpen, sier han at det må politiet komme tilbake til når de har hele bildet fra etterforskningen.

De skadede er kjørt til sykehus i Kongsberg for behandling, sykehuset i Drammen er satt i beredskap.

– Vi jobber med å sikre spor på disse stedene hvor det er skjedd straffbare handlinger, for å innhente mest mulig informasjon om det som har skjedd, sier Aas.

Et av åstedene var en Coop-butikk.

Aas la til at drapene og voldshendelsene preger Kongsberg og de som bor der.

– De drepte har tilknytning til området dette skjedde i. Det er naturlig, sa Aas.

– Jeg kan ikke svare på om det er en relasjon mellom gjerningsperson og ofrene. Vi forholder oss til ofrene og vil undersøke om det er en relasjon, sa han også.

En pil i veggen står igjen etter gjerningsmannens angrep med pil og bue.

Politiet fortsetter etterforskningen flere steder i byen.

Politiet går i de mørke gatene i Kongsberg natt til torsdag.

Store deler av Kongsberg sentrum er onsdag kveld sperret av politiet.

Kommunen har satt krisestab

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett, sier ordfører Kari Anne Sand.

– Det er en tragedie for alle de som er berørt. Jeg har ikke ord, sier Sand til VG.

Kriseteamet er i gang, og prøver å hjelpe etter hvert som behovene melder seg, opplyser Sand til avisen.

– Vi prøver å løse situasjonen, og ivareta dem som er berørt på ulike måter.

Store deler evakuert og sperret

Ifølge Laagendalsposten var hele Vestsiden i byen evakuert. Hele området rundt det gamle fengselet og Nytorget i Kongsberg sentrum var sperret av.

Laagendalsposten skriver også at et vitne så gjerningsmannen løpe i Hyttegata med politiet etter seg og at de skal ha skutt etter ham. Vitnet så også en kvinne ligge skadet i krysset og rope etter hjelp. Flere blir omtalt som hardt skadet.

– Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

Til Aftenposten sier Bernsen at han ikke kan si noe mer om hvorfor PST er involvert.

– Vi bistår med nasjonale bistandsressurser som politihelikopter, bombegruppe og mannskaper fra Beredskapstroppen, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NRK.

Politiet ønsker tips på telefon 47696400 i forbindelse med denne saken.