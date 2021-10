Flere drept og skadet i Kongsberg. En person pågrepet.

Politiet gjør undersøkelser i Kongsberg sentrum onsdag kveld. En person skal ha skutt med pil og bue. Politiet bekrefter at flere er blitt drept og skadet.

Flere skadede personer er sendt til sykehus etter en alvorlig hendelse på Kongsberg. En mann er pågrepet.

13. okt. 2021 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Politimester Øyvind Aas sier at politiet klokken 18.13 fikk flere meldinger om at en person gikk rundt med et våpen, som var pil og bue.

– Vi kan dessverre bekrefte at flere er skadet, og det er dessverre også omkomne som følge av handlingen. De skadede er kjørt til sykehus for behandling, sa politimester Aas på pressekonferansen som startet 20.30.

– Vi har mange vitner vi skal avhøre, og vi går ikke ut med mer informasjon på det nåværende tidspunkt, sier han.

Aas sier at en mann er pågrepet og kjørt til arresten i Drammen.

– Vi går ikke ut med alder eller andre opplysninger om gjerningspersonen. Vi må komme tilbake til detaljer rundt det, for vi er i en innledende fase av etterforskningen, sier han.

Aas vil heller ikke si noe om alder på de skadede og drepte.

– Vi gjør dette på en ordentlig måte, spesielt med tanke på de pårørende og de nærmeste til dem det dessverre gjelder, sier han.

Aas ble spurt om politiet betegner dette som en terroraksjon.

– Tiden vil vise hva slags motiv det har vært for denne handlingen, svarte han.

Gjerningspersonen har ifølge politiet beveget seg i et stort område.

– Vi jobber med å sikre spor på disse stedene hvor det er skjedd straffbare handlinger, for å innhente mest mulig informasjon om det som har skjedd, sier Aas.

Hele Sør-øst politidistrikt er involvert i etterforskningen.

Pressekontakt i Vestre Viken, Ole Jonny Karlstrøm, sier til Aftenposten at Drammen sykehus er satt i beredskap.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen.

Det blir avholdt en ny pressebrief klokken 22.

Åtte ambulanser, tre ambulansehelikoptre

Ullevål sykehus OUS har etablert en koordinerende akuttmedisinsk kommunikasjonssentral i Helse sør-øst etter forespørsel fra Drammen sykehus i Vestre Viken.

– Dette er med fokus på å bistå Vestre Viken med ressurser, sier pressevakt Anders Bayer. – For øyeblikket bidrar vi med åtte ambulanser og koordinering av tre luftambulanser i området, sier han.

– Foreløpig er det ikke meldt om pasienter til oss i Oslo. Men akuttmottaket ved OUS følger utviklingen tett for å bistå Vestre Viken ved behov.

Kommunen har satt krisestab og følger situasjonen tett, sier ordfører Ordfører Kari Anne Sand.

– Det er en tragedie for alle de som er berørt. Jeg har ikke ord, sier Sand til VG.

Kriseteamet er i gang, og prøver å hjelpe etter hvert som behovene melder seg, opplyser Sand til avisen.

– Vi prøver å løse situasjonen, og ivareta de som er berørt på ulike måter.

Ifølge Laagendalsposten var hele Vestsiden i byen evakuert og Nybrua er stengt. Laagendalsposten skriver samtidig at hele området rundt det gamle fengselet og Nytorget i Kongsberg sentrum var sperret av.

Laagendalsposten skriver også at et vitne så gjerningsmannen løpe i Hyttegata med politiet etter seg og at de skal ha skutt etter ham. Vitnet så også en kvinne ligge skadet i krysset og rope etter hjelp. Flere blir omtalt som hardt skadet.

Avisen skriver videre at politiaksjonen fortsetter med full styrke. Også beredskapstroppen skal være på stedet.

– Vi er i tett dialog med ordinært politi, sier seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen til VG onsdag kveld.

Til Aftenposten sier Bernsen at han ikke kan si noe mer om hvorfor PST er involvert.

– Vi bistår med nasjonale bistandsressurser som politihelikopter, bombegruppe og mannskaper fra Beredskapstroppen, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NRK.

– En ganske skummel opplevelse

En av naboene i Hyttegata, hvor politiaksjonen pågår, forteller til Aftenposten at det var mye roping og bråk ute i gaten.

– Politiet kom på døren og spurte om vi var skadet, og fortalte at gjerningsmannen var tatt, forteller hun.

– Helle bygningen ristet på grunn av helikopter. En ganske skummel opplevelse.