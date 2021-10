Druknet 3. august. Fortsatt i live, ifølge norske myndigheter

Det er snart tre måneder siden han druknet under en ferietur til Guardamar del Segura i provinsen Alicante i Spania. Men teknisk sett er Per Ola Syversen i live for norske myndigheter.

Han døde i en drukningsulykke med sin danske kjæreste. 11 uker senere har familien ikke fått noen dødsattest. I kjærestens hjemland tok det to uker.

Tiden etter 3. august har vært en berg-og-dal-bane for Monica Syversen (53) og resten av familien. Utvilsomt med flest nedturer.

Tidlig i august omkom faren Per-Ola Syversen. Han var på ferie i en landsby i Alicante i Spania med sin danske kjæreste. Den gjennomtrente 72-åringen fikk problemer under en svømmetur. Kjæresten kom til for å hjelpe. Begge druknet.

Nesten tre måneder etter drukningsulykken, og over en måned etter bisettelse hjemme i Norge, er Syversen ifølge norske myndigheter teknisk sett fortsatt «i live».

Det er ikke bare sorgarbeidet som preges av at dødsattesten uteblir, konstaterer datteren Monica Syversen. Det gjør det svært vanskelig å ordne opp etter den døde. Regninger rundt eiendom og kjøretøyer fortsetter å løpe.

Mange beklagelser – liten effektivitet

Familien får ikke adgang til avdødes privatøkonomi. De får ikke betalt fakturaer, avsluttet abonnementer eller på andre måter formelt avsluttet livet til familiefaren.

I de foreløpig 11 ukene som er gått, har datteren Monica Syversen vært i kontakt med spanske myndigheter, det spanske begravelsesbyrået, den norske ambassaden i Madrid, det norske begravelsesbyrået, forsikringsselskapet SOS International og det norske Utenriksdepartementet (UD).

Spesielt tungt er det at familien underveis har fått beskjed om at alt er i ferd med å ordne seg. UDs konsulære avdeling, som spiller en nøkkelrolle når nordmenn omkommer i utlandet, har gjentatte ganger beklaget overfor familien.

– Men det hjelper så lite, sier Monica Syversen.

Hun frykter at familien ikke er alene om å være i en situasjon som denne.

Familien har gitt Aftenposten formell godkjennelse til å stille spørsmål rundt saken. Og det har vi gjort.

– Ikke noe ekstraordinært i denne saken

Til Aftenposten forsikrer UD at det ikke er noe ekstraordinært med Per-Ola Syversens sak. Det har bare gått tregt i alle ledd. Pandemien har bidratt til det.

«Utenriksdepartementet har forståelse for at dette er en stor belastning for de etterlatte. Ambassaden sitter ikke på informasjon om fremgang i saken som ikke er allerede er delt med familien. Utenrikstjenesten har taushetsplikt i denne og lignende saker,» skriver seniorrådgiver og pressevakt Mathias Rongved i en mail.

Men hvorfor går det som mye tregere for Norge enn for Danmark?

«Det kan ta noen uker»

Dette skjer når norske statsborgere dør i utlandet, opplyser UD:

Normalt varsler lokale myndigheter nærmeste norske utenriksstasjon.

Det kan ta litt før en offisiell bekreftelse på dødsfall sendes utenriksstasjonen. Spesielt om dødsfallet ikke finner sted på et sykehus.

Når dødsattest foreligger sendes den til Skatteetaten i Norge. Så blir den registrert i Folkeregisteret.

En rekke beskjeder fra ambassaden i Madrid og UD har ikke gjort Monica Syversen så mye klokere.

10. september skriver ambassaden følgende:

«Vi har stor forståelse for at det er belastning for familien at det tar lang tid før det honorære generalkonsulatet i Alicante mottar den informasjon de trenger fra spanske myndigheter for å kunne utstede melding om dødsfall.»

22. september kommer ambassaden med en ny beskjed:

«Vi har full forståelse for at dette er en fortvilet situasjon. Det honorære generalkonsulatet i Alicante har i dag igjen vært i kontakt med begravelsesbyrået i Spania. Det er dokumentasjon derfra som mangler, men flere myndighetsinstanser er involvert.

Vi vil informere så snart ambassaden eller konsulatet har informasjonen.»

Men dette var det siste familien hørte fra ambassaden.

Den 27. september tar familien kontakt med UD.

De får følgende svarmail, som gir optimisme:

«Dødsmeldingen ble sendt fra Alicante fredag den 24.sept ... Det gjenstår nå postgang og registreringen hos Skatteetaten før dødsfallet blir registrert i Folkeregisteret,» skriver UD.

De anslår at postgangen vil ta «en liten uke».

Men da Aftenposten nå før helgen tar kontakt med Skatteetaten, viser det seg at de slett ikke har mottatt noen dødsmelding.

Det finnes ikke papirer rundt Syversens dødsfall noe sted i systemet, konstaterer kommunikasjonsrådgiver Helen Rist.

Og nå har ikke UD flere svar.

– Vi skal gjøre det vi kan for å spore opp forsendelsen av dødsmeldingen, sier pressekontakt Ane Lunde.

Til dette har Monica Syversen følgende kommentar:

– Vi har mistet tilliten til dem. Jeg har ikke noen følelse av at de virkelig anstrenger seg for å løse saken. Jeg oppfatter at vi nå bare er en irriterende sak, og ikke lenger mennesker i sorg.

