Helsedirektoratet anbefaler få nærkontakter i kommuner med økt smittepress

Helsedirektoratet er bekymret for utviklingen i Oslo og Bergen. De ber nå om at kommunene gir nye råd til innbyggerne.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for utviklingen i storkommuner som Oslo og Bergen.

30. nov. 2021 12:00 Sist oppdatert nå nettopp

Helsedirektoratet er bekymret over den økte smitten i Norge. Noen kommuner og regioner skiller seg ut med økt smittepress.

De ber nå disse kommunene om å vurdere nye tiltak. Direktoratet peker spesielt på utviklingen i enkelte storbyer, som Oslo og Bergen.

«Vi vet av erfaring at smitteøkingen i de større byene raskt kan spre seg regionalt. En samlet vurdering av disse faktorene tilsier at råd nå bør ta sikte på å oppnå mobilitetsreduksjon», skriver direktoratet i det siste faglige grunnlaget de sendte til regjeringen.

Direktoratet mener at kommunene med økt smitte bør anbefale alle innbyggere om å redusere antall nærkontakter.

Det gjelder både privat, på arrangementer, på jobb og studiested.

– Folk tenker kanskje selv

Det er ikke snakk om et forbud i lov om hvor mange man kan møte, men et råd.

– Det er et generelt råd til alle kommuner med mye smitte og til befolkningen. Viruset sprer seg når man har kontakt med mange mennesker og har mange nærkontakter. Det er også bakgrunnen for rådet om munnbind. Det handler også om hvor mange folk du treffer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Han mener ikke det er forholdsmessig med en forskrift i lov nå.

– Men folk tenker kanskje selv på hvilken risiko de er villige til å ta og hvilken fase av livet de er i. Vi tror det er klokt med litt myke råd fra helsemyndighetene nå, sier Guldvog.

De ber også kommunene om å vurdere påbud om begrensninger på antall personer på arrangementer. Det gjelder spesielt der det ikke er faste plasser.

Kommunene bør også vurdere påbud om servering på bordene og at alle gjestene sitter på alle serveringssteder.

FHI anbefaler også begrensing

Folkehelseinstituttet mener det er behov for nasjonale, regionale og lokale råd.

I områder med økende smitte og belastning på helsetjenesten anbefaler FHI blant annet å holde avstand, gjerne en meter.

De anbefaler også å gi råd om å begrense antall nærkontakter. Folk bør også ha de samme nærkontaktene over tid.

I områder med høy smitte og stor belastning på helsetjenesten anbefaler FHI å gi råd om en begrensning for hvor mange som kan v ære på et arrangement. De vil også ha registrering av gjester, servering ved bordene og eventuelt bruk av koronasertifikat.

FHI anbefaler også at ansatte i helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmebaserte tjenester får utdelt selvtester til å ha hjemme, slik at terskel for å teste seg blir enda lavere.

Aftenposten har forespurt byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, om en kommentar på anbefalingene fra helsemyndighetene, men foreløpig ikke fått svar.

Saken oppdateres.