For mange kan det bli en våt start på høstferien. Flere steder er det utstedt gult farevarsel.

ILLUSTRASJONSFOTO: Du bør kanskje ta med deg en paraply dersom du skal ut i helgen. Spesielt søndag er det ventet store mengder nedbør.

Kraftig nedbør og vindkast, på grensen til orkan. Meteorologene advarer mot flyvende trampoliner. Forsikringsselskap ber folk ta grep.

Nå nettopp

Mange startet høstferien fredag. De som allerede har reist til fjells, bør kanskje vurdere å holde seg inne i helgen.

Farevarslene står nærmest i kø ved inngangen til høstferien, som startet fredag for Agder, Oslo, Viken og Troms og Finnmark.

Finn frem paraplyen

Spesielt søndag kan bli en våt dag.

Fra natt til søndag og til søndag kveld risikerer Oslo, Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus og Oppland store mengder nedbør. Lokalt kan det komme mellom 50 til 80 millimeter nedbør.

Så store mengder regn oppstår statistisk bare en gang hvert femte år, ifølge Meteorologisk institutt.

Det er sendt ut gult farevarsel for mye regn søndag for Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo, Akershus og Oppland.

På Twitter oppfordrer Meteorologene folk som skal til fjells å kjøre lørdag og være inne søndag.

Allerede fredag kveld kunne Øst politidistrikt melde om utfordrende kjøreforhold på grunn av været. Politiet oppfordrer folk til å kjøre forsiktig.

Sterk storm, ber folk sikre trampoliner

Ikke bare er det ventet mye nedbør søndag. Det er også utstedt gult nivå, faregrad 2, for vindkast fra Rogaland i sør til Nordland i nord. Flere populære fjellområder er inkludert.

Meteorologene minner folk på om å sikre løse gjenstander:

– Trampoliner er særlig utsatt, skriver de på Twitter.

Det betyr at det blåser jevnt liten storm, med kraftige vindkast.

Men i Rogaland og Trøndelag kan vindkastene søndag komme opp i sterk storm, på grensen til orkan. Mens det i Nordland, Møre og Romsdal og Vestland er ventet vindkast på 27–30 m/s.

Fare for flom og jordskred

Det er ikke bare fare for kraftige vind og mye nedbør. Lørdag er det gult nivå for flom for Oslo og deler av Viken, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Mens det søndag er utstedt gult nivå for flomfare for deler av Sør- og Østlandet.

Det er også utsted gult varsel for jord- og flomskredfare for deler av Østlandet søndag.

Ber folk ta grep

– Vi ser at når det er riktig uvær, at det er en rekke typer skader som oppstår samtidig. Når det vil regne og blåse kraftig denne helgen mange steder, er det lurt å følge nøye med, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Måneden oktober har svært variable tall i forsikringsstatistikken. I løpet av de siste fem årene har det vært spesielt ille i oktober 2017. Da ble det meldt inn hele 454 naturskader knyttet til storm, og 1.625 flomskader. Totalt de siste fem årene har det vært meldt inn 2.304 flomskader i oktober måned, og 1.228 naturskader knyttet til storm.

Clementz oppfordrer til å flytte kjøretøyer som står lagret på steder der det samler seg mye vann. Dessuten bør man være aktsom på veiene.

– Å kjøre gjennom noe man tror er en liten sølepytt er en risikosport. Ofte samler det seg mye regnvann i kulverter i underganger under veier og jernbane. Ikke ta sjansen, det skal ikke mye vann inn i bilen før det blir store skader.