Tre personer har status som mistenkt etter blokkbrannen i Bergen

Politiet etterforsker hva som var årsaken til boligblokken i Arna begynte å brenne natt til lørdag. Tre personer har status som mistenkt.

Krimteknikere til stede ved boligblokken i Arna ble totalskadet i en brann natt til lørdag 7. august i år.

NTB

9. aug. 2021 17:59 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Flere beboere ble avhørt den natta, og tre fikk da status som mistenkt. Men det er viktig å presisere at det ikke ligger noen dramatikk i det. Det er heller ikke ensbetydende med at de har noe med brannen å gjøre, sier politiadvokat Are Nygård Bergh ved Vest politidistrikt til NRK.

24 boenheter ble fullstendig ødelagt da en eksplosjonsartet brann spredte seg i stor hastighet i boligblokka. Brannen startet natt til lørdag, men ble ikke slukket før søndag kveld. Ingen ble skadd i den dramatiske brannen.

Til Bergensavisen forteller politiadvokaten at en påsatt brann er ikke noe mer sannsynlig enn en annen brannårsak.

– Vi har ikke funnet årsaken ennå, men en mulighet er feil i det elektriske anlegget eller elektriske gjenstander på altanen. Askebegre vil også bli undersøkt, sier Nygård Bergh.

Han ønsker ikke å kommentere om politiet kjenner til konflikter som eventuelle motiv for en påsatt brann.

Avhørt vitner

Politiet i Bergen har i løpet av helgen avhørt beboere, brannmannskaper og andre vitner etter at en boligblokk i Arna ble totalskadet i en brann natt til lørdag.

I en pressemelding opplyser Vest politidistrikt at de etterforsker bredt for å avdekke brannårsaken.

– Politiets kriminalteknikere har vært på stedet og iverksatt sine undersøkelser på branntomten, og de vil jobbe videre utover i uken, skriver politiet.

Videre opplyser de at Kripos vil bistå Vest politidistrikt med kriminalsøkshund som er opptrent til å søke etter brennbar væske.

Bolig til brannofrene

Bergen kommune opplyser at de har ordnet botilbud til alle brannofrene etter storbrannen i Lonemarka.

– Nå har fagfolk jobbet intensivt gjennom dagen, og fått til å plassere alle beboerne som mistet hjemmene sine, sier byråd for arbeid, sosial og bolig, Linn Katrin Pilskog (Ap), til Bergens Tidende.

Pilskog forteller at det foreløpig ser ut til at halvparten av boligene vil blir permanente hjem fremover.

– Etter individuelle samtaler med alle de berørte har vi klart å plassere brannofrene i leiligheter. Ingen av dem skal plasseres på hospits. Det er vi glade for, sier Pilskog.