Politiet: Flere tilfeldige personer skadet i knivstikking i Numedal

Tre personer er skadet, en av dem kritisk, i forbindelse med en knivstikking i Numedal. Politiet har definert hendelsen som en Plivo-hendelse.

15 minutter siden

Plivo står for pågående livstruende vold. Politiet sier nødetatene er på vei og at de jobber med å få oversikt over hendelsen.

Politiet opplyser videre at tre personer er skadet og en kritisk skadet.

Nore og Uvdal kommune er i ferd med samle kriseledelsen. Dette opplyser ordfører Jan gaute Bjerke til lokalavisen Laagendalsposten.

– Situasjonen er ikke avklart, og vi kan ikke si mer på nåværende tidspunkt. Men vi skal samle krisestaben nå, sier Bjerke til aivsen klokken 09.35.