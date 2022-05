Tre personer skadet etter knivstikking i Numedal. Gjerningsmann overmannet av privatpersoner.

NUMEDAL / OSLO (Aftenposten): Mannen som er siktet for å ha knivstukket kona og en person til i Numedal, var ilagt besøksforbud. Gjerningsmannen ble holdt fast av privatpersoner før han ble pågrepet.

Knivstikkingen skjedde ved en Joker-butikk i tettstedet Nore i Nore og Uvdal kommune.

20. mai 2022 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

Vaktleder Tim Vold ved Sør-Øst 110-sentral forteller til Aftenposten at privatpersoner holdt gjerningsmannen fast før han ble pågrepet av brannvesenet.

– De gjorde en kjempejobb og holdt ham fast i seks-syv minutter før vi kom til stedet. Vel en halvtime senere var politiet på plass, forteller Vold.

Til TV 2 sier brannvesenets innsatsleder på stedet at også elever fra skolen delok.

Ifølge Vold var helsepersonell på stedet nærmest umiddelbart. Luftambulansen kom i løpet av ti minutter, og det kom politipatruljer både fra Kongsberg, Hønefoss og Geilo.

Brannvesenet oppga først at en bussjåfør deltok i overmanningen av gjerningsmannen, men Vy avkrefter dette.

Politiet: Kvinne utenfor livsfare

Politiet skriver i en pressemelding at tre personer skal ha blitt skadet i hendelsen. Fredag ettermiddag opplyste politiet at en kritisk skadet kvinne var fløyet til Ullevål sykehus.

– Hun er utenfor livsfare, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit ved Sørøst politidistrikt til Aftenposten.

Gjerningsmannen ble lettere skadet og brakt til sykehuset i Drammen. Han er siktet for grov kroppsskade og sitter fredag ettermiddag i arresten i Drammen.

– En tredje person ble også lettere skadet. Men jeg har ikke informasjon om hvem dette er, eller hvilken tilknytning han har til hendelsen, sier Kostveit.

Har hatt besøksforbud siden desember

Politiet bekrefter at den knivstukne kvinnen er gift med gjerningsmannen. Politiinspektør Odd Skei Kostveit forteller at gjerningsmannen var ilagt besøksforbud overfor kona. Dette ble ilagt 16. desember i fjor, etter at politiet en måned før åpnet etterforskning av mishandling i nære relasjoner.

– Jeg kjenner ikke til at dette besøksforbudet er blitt brutt tidligere. Det har ikke vært registrert noen sak på et slikt brudd, sier Kostveit.

Ifølge politiinspektøren har det vært en omfattende etterforskning i den saken, med en rekke avhør. Men så langt er det bare tatt ut en foreløpig siktelse i saken.

Om det er forhold rundt denne saken som burde vært håndtert annerledes fra politiets side, ønsker ikke politiet å si noe om nå.

– Det er for tidlig å uttale seg om, sier Kostveit.

Den siktede og fornærmede har flere felles barn, som nå blir ivaretatt av politiet og barnevernet, ifølge NTB.

Skjedde utenfor Joker-butikk

Hendelsen skjedde i tettstedet Nore i Nore og Uvdal kommune, like utenfor en Joker-butikk der. Stedet ligger ca. 80 kilometer nord for Kongsberg, på vestsiden av Norefjorden.

Daglig leder av Joker Egedahl, Lars Halvard Egedahl bekrefter at hendelsen fant sted like utenfor butikken hans.

Kona hans og en annen ansatt var på jobb da det skjedde, men ingen av dem er skadet, forteller han.

– Jeg er på vei hjem nå, for å få bedre oversikt, sier han til Aftenposten.

Det var flere personer på stedet da hendelsen skjedde. Like ved ligger en videregående skole og en kirke.

TV 2 har snakket met et vitne som var inne på Joker-butikken. Vedkommende er ikke navngitt.

– Jeg kom ut fra butikken da det kom en kvinne springende rundt hjørnet fra baksiden av huset. Hun skrek så høyt, sier den 63 år gamle mannen til kanalen.

Han forteller at han så at kvinnen blødde kraftig. Deretter kom flere kvinner springende, samt en mann som blødde fra noe som så ut som et knivstikk i armen, forteller han.

Videregående skole like i nærheten

Joker-butikken ligger like ved Numedal videregående skole. Rektor Siri Syvertsen ønsker ikke å si noe om elever eller lærere var involvert i hendelsen. Hun understreker at skolen er mest opptatt av å ta vare på elevene.

– Vi samarbeider tett med kommunens kriseteam og politiet om å ivareta elevene.

– Hvordan har de opplevd dette?

– Det er nok litt ulikt, fordi noen har vært litt nærmere hendelsen enn andre.

– Var det også noen lærere eller andre ansatte som har vært tett på og involvert?

– Skolen er lokalisert tett inntil der hendelsen skjedde, så det er jo sånn at mange av våre ansatte har vært i nærheten.

Rektor Siri Syvertsen ved Numedal videregående skole.

Kommunen har samlet kriseledelse

Nore og Uvdal kommune har satt krisestab etter hendelsen.

Aftenposten snakket med ordfører Jan Gaute Bjerke i Nore og Uvdal kort tid etter at politiet har fått kontroll på gjerningsmannen.

– Det er en lettelse, sier han.

– Det er en tragisk hendelse som har skjedd. Vi kjenner ikke det totale skadeomfanget, det er viktig å få avklart, legger han til.

Han påpeker at det er kommunens ansvar å bidra med det den kan av ressurser og kompetanse. Han forteller at han reagerte på den første meldingen om knivstikkingen med forferdelse.

– Det er en melding ingen vil ha. Jeg tenker på de som er skadet og på de pårørende, sier Bjerke.

Meldte om pågående livstruende vold

Sørøst politidistrikt meldte om knivstikkingen fredag morgen. Da definerte politiet det som en Plivo-hendelse.

PLIVO står for pågående livstruende vold. Politiet sa videre at nødetatene var på vei og at de jobbet med å få oversikt over hendelsen.

Politiet meldte først om at flere tilfeldige personer hadde blitt knivstukket.

Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at beredskapstroppen er i Nore og Uvdal kommune i forbindelse med hendelsen.